El WEF filtra el futuro del mundo del trabajo en 2030: ¿Realmente la IA reemplazará masivamente a los trabajadores humanos?

Jacarta – Desarrollo de la inteligencia artificial (AI) está ganando velocidad y está en el punto de mira mundial, no sólo por su innovación, sino también por su impacto en el mercado laboral. Muchas empresas, gobiernos y organizaciones internacionales están empezando a predecir cómo la IA cambiará el mundo del trabajo en la próxima década.

Para los trabajadores y líderes empresariales, comprender este escenario es importante para preparar estrategias de adaptación adecuadas.

Foro Económico Mundial (WEF) publicó recientemente un informe titulado ‘El futuro Trabajar en la nueva era: IA y empleo 2030», que traza cuatro posibles futuros del trabajo resultantes de la IA.

El informe enfatiza que la mayoría de los escenarios podrían provocar una perturbación importante en la fuerza laboral, mientras que solo uno realmente prioriza el compromiso humano y el fortalecimiento de habilidades.

«Estos cuatro escenarios no son predicciones, sino un marco para ayudar a los líderes a prepararse para una economía global en evolución», dijo Saadia Zahidi, directora general del FEM, citado en Información privilegiada sobre negociosLunes 12 de enero de 2026.

4 escenarios para el futuro del trabajo 2030

Ilustración de robots y humanos trabajando juntos.

1. Copiloto de Ekonomi

En este escenario, el uso de la IA está generalizado pero es mensurable. Los trabajadores tienen las habilidades para utilizar la IA como facilitador, no como sustituto. En lugar de eliminar puestos de trabajo por completo, la IA reorganiza las tareas para que los humanos sigan comprometidos y los roles sigan siendo relevantes.

2. Era del reemplazo masivo

La IA avanza más rápido que las capacidades de los sistemas educativos y de reciclaje de trabajadores. La automatización se está implementando de manera agresiva, por lo que muchos trabajadores tienen dificultades para mantenerse al día con los cambios y corren el riesgo de perder sus empleos.

3. El progreso se estanca y la productividad es desigual

La IA continúa desarrollándose, pero sus beneficios sólo los sienten algunas empresas y determinadas regiones. Esto reduce la calidad de los empleos en otros sectores y amplía las disparidades económicas.

4. Progreso sobrealimentado

Los rápidos avances de la IA están impulsando el crecimiento económico y la innovación, pero muchos empleos antiguos se están volviendo obsoletos más rápido de lo que se crean nuevos empleos. Como resultado, el riesgo de disrupción sigue siendo alto a pesar de que existen oportunidades para la innovación.

Los expertos y líderes en IA están divididos en sus predicciones. Algunos advierten que la IA podría reemplazar muchos trabajos de oficina en unos pocos años. Por otro lado, algunos son optimistas en cuanto a que la IA aumentará la productividad, incluso si se pierden algunos empleos antiguos.