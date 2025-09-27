Pruebe la comodidad de Suzuki Fronx para su uso diario

Yakarta, Viva – Suzuki recientemente hizo un avance en el mercado automotriz indonesio a través de la presencia Suzuki fronx. Este compacto SUV Car se dirige a los consumidores urbanos que desean vehículos modernos, eficientes y elegantes.

Viva Automotive tiene la oportunidad de realizar una prueba de prueba de alias de prueba de manejo, y se lleva a cabo en el área de Yakarta durante varios días. Los factores considerados incluyen diseño, comodidad a la facilidad de las características operativas.

En términos de apariencia, Suzuki Fronx lleva un diseño moderno que es agradable de ver. El cuerpo acaricia firmemente con una gran parrilla acentuada cromo que da la impresión de la prima. Además, las luces del proyector Slim y DRL son únicas, este automóvil se ve futurista sin perder el típico personaje de Suzuki.

Las dimensiones no son demasiado grandes, sino que se convierte en un valor agregado para este automóvil. Con una longitud de aproximadamente 3,995 mm, ancho de 1,765 mm y una altura de 1,550 mm, Fronx se siente conciso. Este automóvil es muy ágil cuando se invita a maniobrar en una carretera estrecha o cuando se estaciona en un área urbana limitada.

Al entrar en el interior, Suzuki Fronx presenta una cabaña con un maticillo moderno. La unidad de cabezal de pantalla táctil de 9 pulgadas ya admite Android Auto y Apple CarPlay, incluso la conectividad inalámbrica está disponible en ciertas variantes. El sistema de audio de Arkamys también proporciona una calidad de sonido más clara y elegante.

Las características tecnológicas ofrecidas están bastante completas para su clase. Suzuki ha equipado las variantes de FRONX SGX con un sistema de hinojo que está empaquetado en el paquete de soporte de seguridad de Suzuki, que incluye control de crucero adaptativo, advertencia de salida de carril, asistencia de mantenimiento de carril, advertencia de colisión hacia adelante. De hecho, también hay una pantalla de frente que facilita al conductor ver información importante sin sacar sus ojos de la carretera.

Hablando de manejo, Fronx se siente muy fácil de controlar. El volante es ligero, pero aún proporciona retroalimentación bastante precisa, además de la inclinación y la configuración telescópica. Esto hace que el conductor sea más seguro, tanto al conducir en la carretera de peaje como cuando se maniobra en áreas urbanas.

El puesto de conducción también recibió atención especial de Suzuki. La silla es bastante ergonómica con soporte de disposición flexible. La habitación de los pies y la sala de la cabeza para los pasajeros traseros siguen siendo adecuados, lo que hace que el viaje se sienta cómodo.

Sin embargo, hay una deficiencia que se siente bastante en el medio del denso tráfico urbano. Suzuki Fronx no ha sido equipado con funciones de retención automática. Como resultado, el conductor debe continuar pisando los frenos cuando se detiene durante mucho tiempo en un atasco de tráfico, lo que puede reducir ligeramente la comodidad.

Para la pista de la cocina, FRONX en Indonesia se ofrece en dos opciones de motor de 1.5 litros. La variante GL utiliza el motor K15B con 104.7 caballos de fuerza y ​​138 nm de potencia de torque, mientras que las variantes GX y SGX usan el motor SHV híbrido suave (vehículo híbrido inteligente de Suzuki) con una potencia de alrededor de 100.6 hp y 135 nm de torque. La opción de transmisión es manual de 5 velocidades, automático de 4 velocidades y automático de 6 velocidades para la variante híbrida.

El consumo de combustible es una de las principales ventajas. Gracias al sistema híbrido suave, FRONX pudo reducir significativamente el consumo de combustible en comparación con los motores convencionales. Esta eficiencia lo convierte en la elección correcta para los consumidores que desean un vehículo de costo operativo económico sin sacrificar el rendimiento.

Además, Suzuki también proporciona a FRONX varias características de seguridad estándar. Hay 6 bolsas de aire, sistemas de frenado ABS + EBD, programas de estabilidad electrónica, cámaras de estacionamiento de 360 ​​grados, a sensores de estacionamiento. La presencia de esta característica hace que el conductor se sienta más seguro y más tranquilo al conducir.