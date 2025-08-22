Los fanáticos de LEGO pueden hacer su nuevo juego de mesa por £ 5 en John Lewis durante el fin de semana festivo

¡Ladrillo como este! Es el nuevo juego de mesa de Lego

Este nuevo juego de mesa tiene oficialmente una licencia de LEGO. (Imagen: Asmodee)

LEGO garantizará a alguien de todas las edades, pero el grupo objetivo demográfico más importante es casi seguro que los niños. Los conjuntos completos pueden volverse rápidamente caros si su hijo ha comenzado su colección, pero hay un nuevo producto en la alineación de LEGO que el banco no romperá y se puede jugar una y otra vez.

¡Ladrillo como este! es un juego de mesa nuevo diseñado para fomentar la construcción cooperativa. Se trata de vincular equipos de dos si una persona recoge una tarjeta de diseño, mientras que el otro jugador construye el modelo de instrucciones verbales.

Está destinado a ser rápido con los equipos que juegan uno al lado del otro para ser el primero en completar su construcción, así como antes de que termine el temporizador suministrado. Hay 92 tarjetas de forma diferentes, cada una clasificada en dificultades, lo que lo hace adecuado para diferentes edades, aunque LEGO a la edad de siete años o más recomienda.

Este Nuevo juego de LEGO en realidad está disponible por mucho menos que el precio de venta Topcashback . Normalmente cuesta £ 22.99, pero Nuevos miembros de TopCashback Puede obtener £ 15 de reembolso adicional en su pedido, lo que significa que el precio está cayendo a £ 4.82 en John Lewis.

La caja contiene 48 ladrillos LEGO diferentes, cada uno de los cuales se puede usar para hacer todo tipo de diseños. El juego de mesa está diseñado para estimular el mismo tipo de creatividad que las cajas originales con ladrillos utilizados, en lugar de los diseños personalizados que deben construirse con el manual de instrucciones como la mayoría de los conjuntos son hoy.

Para actualizar las cosas, también hay tarjetas de desafío para lanzar la mezcla. Hay 20 para jugar, cada uno de los cuales arroja una llave en proceso como esos jugadores conducen para construir los ojos vendados.

¡Ladrillo como este! El juego oficial de fiesta de Lego £ 22.99 £ xx Xx Comprar ahora en xx Agarrar ¡Ladrillo como este! El juego oficial de la fiesta de LEGO por menos con este mejor acuerdo de reembolso.

Cada equipo compite por puntos, donde el ganador es el que tiene más puntos después de seis rondas de juegos. Cada partido tomará aproximadamente 15 minutos en total, lo que lo convierte en un juego rápido de placer para esos fines de semana lluviosos.

Si prefieres enseñar a tus hijos un juego de mesa más tradicional que conserva una pista de ese sabor de Lego, el fabricante de bloques daneses también hace Un juego de ajedrez de edificio Esto se puede usar para jugar una vez que se construye. Está disponible en LEGO por £ 64.99.

También hay alternativa Un rompecabezas con el tema de LEGO Eso también es ideal para días lluviosos y funciona perfectamente como una obra de arte en la pared que una vez está lista. Encuéntralo aquí por £ 14.99.

Los jugadores deben construir rápidamente una variedad de diseños de LEGO en sucesión con solo señales verbales de su compañero. (Imagen: LEGO)

Revistas de DE ¡LEGO Brick así! fiesta Dale una impresionante 4.9 estrellas en Amazon. Un crítico escribe: «Este es uno de los juegos más entretenidos basados ​​en LEGO que he jugado por un tiempo. Si disfrutas de los sets de LEGO y quieres un poco más interactivo, este juego ofrece».

Mientras tanto, un segundo revisor agrega: «En general, este es un gran juego. Lego -Fans Old and New Amará esto y es un gran juego familiar jugar alrededor de la mesa. Recomendamos este juego para todas las edades, jóvenes y viejos». Un tercero escribe: «Nos ha gustado más o menos. No será toda la noche, porque cuando aprendes los formularios que son más fáciles de describir, aunque hay mucho que aprender».

Un revisor critica un poco el juego porque es un poco básico tan pronto como te acostumbras a los diseños de las cartas. «Aunque hay suficientes piedras para jugar las cartas, el juego es un poco limitado para expandirse o ajustarse con solo 48 piedras», escriben. Hubiera sido genial ver que LEGO todavía contiene algunos ladrillos y diseños para mantener este juego entretenido para jugadores dedicados por más tiempo.

Otro jugador encontró el juego un poco difícil de recoger al principio, lo que puede no ser adecuado para jugadores más jóvenes que son completamente nuevos para LEGO: «El juego es bastante difícil. Debes ser rápido para dar o seguir instrucciones en 30 segundos. El truco es para ti y tu compañero conocer realmente los nombres de la anatomía de los ladrillos».

Cómo obtener £ 4.82 Juego de mesa de LEGO