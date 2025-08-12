Elon Musk amenaza con demandar a Apple por la exclusión de X y Grok de las mejores selecciones







En medio de las crecientes tensiones en el negocio global, dos gigantes comerciales en los Estados Unidos de América se están tomando cara a cara. El martes, multimillonario y propietario de SpaceX, Tesla y X, Elon almizcle Expresó que planea demandar a Apple por no presentar X y su aplicación de chatbot de inteligencia artificial Grok en sus mejores aplicaciones recomendadas en su tienda de aplicaciones.

Mientras publica en su cuenta X y amenazaba a Apple, Elon Musk declaró en X que: «Hola Apple App Store, ¿por qué te niegas a poner X o Grok en tu sección ‘must have’ cuando X es la aplicación de noticias número 1 en el mundo y Grok es el número 5 entre todas las aplicaciones?

Según lo informado por AP News, la aplicación Grok es propiedad de la startup de inteligencia artificial del multimillonario estadounidense Elon Musk.

Sin embargo, Elon Musk continuó diciendo que «Apple se está comportando de una manera que lo hace imposible para cualquier compañía de IA además de Opadai Para alcanzar el número 1 en la App Store, que es una violación antimonopolio inequívoca. Xai tomará medidas legales inmediatas «.

Si bien Elon Musk no se molestó en dar más detalles sobre el tema, las especulaciones y las amenazas aún no se han resuelto.

Incluso después de la publicación de Elon Musk en X, no hubo comentarios inmediatos de Apple, que ha enfrentado varias acusaciones de violaciones antimonopolio en los últimos años.

Ey @Manzana App Store, ¿por qué te niegas a poner 𝕏 o grok en tu sección «imprescindible» cuando 𝕏 es la aplicación de noticias #1 en el mundo y Grok es el número 5 entre todas las aplicaciones? ¿Estás jugando política? ¿Qué da? Las mentes inquisitivas quieren saber. https://t.co/3wenlzgtwg – Elon Musk (@elonmusk) 11 de agosto de 2025

Un juez federal determinó recientemente que Apple violó una orden judicial en un caso antimonopolio presentado por Fortnite Maker Epic Games.

Los reguladores de la Unión Europea de 27 naciones multaron a Apple 500 millones de euros en abril por romper las reglas de la competencia al evitar que los fabricantes de aplicaciones señalen a los usuarios a opciones más baratas fuera de su App Store.

El año pasado, la Unión Europea también había multado al Gigante de la tecnología estadounidense Apple casi USD 2 mil millones por favorecer injustamente su propio servicio de transmisión de música al prohibir a los rivales como Spotify decirle a los usuarios cómo podrían pagar suscripciones más baratas fuera de las aplicaciones de iPhone.

Durante las primeras horas del martes en los Estados Unidos, la mejor aplicación en la tienda de aplicaciones de Apple fue Tiktok, seguido de Tinder, Duolingo, YouTube y Bumble. Sin embargo, el chatgpt de Openai ocupó el séptimo lugar en la tienda de aplicaciones.

(Con entradas de AP)









Fuente