YouTube donando $ 3 millones a los profesionales creativos de Los Ángeles afectados por incendios

Más de seis meses después de que los incendios forestales devastadores barrieron la región de Los Ángeles en enero, los esfuerzos de recuperación continúan. En una nueva promesa, YouTube dijo que está asignando $ 3 millones a un nuevo fondo para profesionales creativos en Los Ángeles que perdieron sus hogares o cuyas casas fueron dañadas por los incendios.

Según la plataforma de video, aquellos elegibles para solicitar los fondos de ayuda incluyen no solo los creadores de YouTube sino también editores, escritores y otros profesionales de la industria que trabajan en la industria del entretenimiento más amplia. Los $ 3 millones son parte del compromiso de $ 15 millones en Alivio del incendio forestal que YouTube y Google anunciaron en enero.

El nuevo fondo de ayuda fue anunciado por Adam Stewart, vicepresidente de ventas para Google y YouTube, En una publicación de blog – cuya propia casa en Los Ángeles fue destruida. «Como mi familia y yo estamos entre los que perdieron una casa, conozco de primera mano los desafíos que enfrenta nuestra comunidad», escribió Stewart. «Muchos en nuestra familia de YouTube han sido directamente afectados, perdiendo no solo sus hogares, sino también sus estudios, equipos y los espacios dedicados donde dan vida a sus ideas. Es por eso que sentimos una profunda responsabilidad de continuar nuestro apoyo».

YouTube está trabajando con la organización nacional que ayuda a los profesionales que trabajan en teatro, cine, televisión, radio, música y danza, para distribuir los fondos a los profesionales elegibles de Los Ángeles. La información sobre la elegibilidad y cómo solicitar los fondos está disponible en el sitio web de Entertainment Community Fund (en este enlace).

Stewart señaló que el Fondo apoyará a los profesionales de las artes escénicas y el entretenimiento afectados en Los Ángeles, independientemente de si crean videos para YouTube. La «Magia de Los Ángeles se encuentra en su rico ecosistema de talento creativo», escribió. «Las personas que apoyan a nuestros creadores y sus negocios en crecimiento son una parte vital de la familia de YouTube: los editores, escritores, equipos de disfraces e innumerables otros profesionales que constituyen la columna vertebral de la industria creativa».

Según Stewart, «este compromiso más amplio significa nuestra creencia de que cuando el corazón creativo de una ciudad es fuerte, todos nos beneficiamos. Nos sentimos honrados de ser parte de esta comunidad y continuaremos con usted en las próximas semanas y meses».

En la foto de arriba: un avión de extinción de incendios presenta retardante en el vecindario Pacific Palisades de Los Ángeles el 7 de enero de 2025