‘Armas’ Día de apertura de $ 18 millones, ‘Freakier Friday’ en segundo

«Arma«Tiene la ventaja en su duelo de taquilla contra»Viernes más extraño«Aunque ambos nuevos lanzamientos están dibujando fuertes aperturas a medida que la temporada de tiendas de campaña de verano comienza a disminuir.

Abriendo en la parte superior, Warner Bros. Y las «armas» de New Line agregaron $ 18.2 millones en el viernes y las proyecciones de vista previa de 3,202 ubicaciones. La película tiene auditorios IMAX y la mayoría de los principales formatos de gran formato. Las proyecciones seleccionadas comenzaron el jueves por la tarde a las 2:17 p.m., para que coincida con un tiempo clave que estimula la historia, la hora en que un grupo de niños se despierta a la vez y desaparecen misteriosamente. La película luce un elenco de un conjunto que incluye a Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong y Amy Madigan.

La secuela de terror ahora parece estar muy por delante de sus proyecciones previas al fin de semana, que había superado alrededor de $ 30 millones. Ese es un gran comienzo para el original con clasificación R, que conlleva un presupuesto de producción de $ 38 millones. También es un gran aumento de la última característica del escritor y director Zach Cregger, el «bárbaro» de bajo presupuesto, que DisneyLos estudios del siglo XX se abrieron a $ 10 millones en 2022 antes de montar el boca a boca fuerte a $ 40 millones. La película estableció instantáneamente a Cregger, quien comenzó como miembro fundador del grupo de bocetos The Whitest Kids que conoce, como una voz creciente con horror.

New Line ganó «armas» en una guerra de licitación posterior y su confianza en el proyecto ha arrojado otra victoria de taquilla de verano para Warner Bros. «Armas» obtuvo espectacularmente con los críticos, pero más alentador es la calificación «A-» de la partitura de cine de la firma de encuestas de películas. Las películas de terror tienden a sondear a los grados inferiores, lo que hace que las altas marcas sean aún más alentadoras para las «armas». Como lo hizo con «Barbarian», Cregger parece haber entregado una película que se quedará con el público en las próximas semanas.

En segundo lugar, el «Freakier Friday» de Disney también comienza bien, ganando $ 12.7 millones en el viernes y previsualizaciones de 3,975 sitios. Mientras que «Armas» obtiene IMAX, «Freakier» tiene una parte de otros auditorios de gran formato de gran formato. La secuela de la comedia sigue la remake duradera de 2003 «Freaky Friday», reuniendo a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis como una hija y madre que golpea el cuerpo. Tiene una oportunidad de superar sus proyecciones previas a la semana, que oscilaron entre $ 27 millones y $ 30 millones.

Con un presupuesto de producción de $ 42 millones, es un buen lanzamiento para la función con clasificación PG. «Freakier Friday» también tiene críticas positivas de su lado, además de una gran calificación «A» de Cinema Score, ambos letreros auspiciosos por sus perspectivas para el resto de la temporada de películas de verano.

Cayendo al tercer lugar, «The Fantastic Four: First Steps» de Disney agregó otros $ 4.5 millones el viernes, un 62% menos que su total diario hace una semana. La aventura de superhéroes parece dirigida a otra empinada caída, después de caer en ceñadas del 67% en su salida de segundo año pasado.

Ahora en su tercer cuadro, la entrada de Marvel Cinematic Universe parece llevar a un total de $ 229 millones en América del Norte hasta el domingo. A principios de la semana, «Fantastic Four» pasaron «Captain America: Brave New World» ($ 200 millones) para clasificarse como el séptimo lanzamiento nacional más grande del año. Pero también es solo la 26ª entrega de MCU más alta en América del Norte y no está en ritmo para subir mucho más alto que eso, continuando la tendencia reciente de Marvel de caer por debajo de sus años de gloria de dominio de taquilla.

Cuarto va a «The Bad Guys 2» de Universal, que agregó otros $ 3 millones el viernes y se dirige hacia una salida de segundo año de $ 10.7 millones, que disminuiría un 51% desde su apertura. La secuela de Animación de DreamWorks parece llevar a un total nacional de $ 43.7 millones durante sus primeros 10 días de lanzamiento. El original 2022 ganó $ 44 millones a través del mismo cuadro; Terminó con $ 97 millones en América del Norte.

Completando los cinco está «The Naked Gun», el lanzamiento final del antiguo régimen de Paramount después de la adquisición del estudio por Skydance cerró a principios de esta semana. La comedia de Liam Neeson agregó otros $ 2.3 millones el viernes y proyecta $ 8.4 millones para el fin de semana, un 50% menos que su primer fin de semana. El total nacional parece alcanzar $ 33 millones hasta el domingo.

También nuevo este fin de semana, Angel Studios abrió la comedia de fantasía «Sketch» en 2.006 ubicaciones el miércoles. La función, que Angel adquirió después de un estreno en el festival de cine de Toronto el año pasado, ha ganado $ 3.2 millones hasta ahora y parece clasificarse en el décimo lugar para el fin de semana.