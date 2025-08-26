Esta es la razón de la demanda de divorcio, Andre Taulany fue rechazada nuevamente por el tribunal.

Tangerang, Viva – Familiar Andre Taulanán Y Erin regresó al centro de atención después de su audiencia de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa en Tangerang, produjo una decisión provisional, el lunes 25 de agosto de 2025. El juez decidió rechazar la solicitud de divorcio propuesta por Andre Taulany.

El abogado de Erin, Firman Pangaribuan, dijo que los resultados de esta sesión estaban de acuerdo con las expectativas de su cliente. Según Firman, el panel de jueces recibió la excepción o accidente cerebrovascular propuesto por Erin para que la solicitud de divorcio de divorcio de Andre no pudiera procesarse más. ¡Desplácese para obtener más información!

«Alhamdulillah, los resultados están de acuerdo con lo que esperamos, la excepción o el accidente cerebrovascular que presentamos fue recibido, otorgado por el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa», dijo Firman en el área de Senayan, Central Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Con esta decisión, Andre Taulany y Erin fueron declarados aún válidos como parejas casadas.

«En este momento, la Sra. Erin y el Sr. Andre Taulany siguen siendo esposo y mujer legítimos. Así que no hay divorcio», continuó Firman.

«De acuerdo con el veredicto que leemos ayer, el punto es la Sra. Erin, el Sr. Andre es un esposo y esposa legítimos», dijo.

La razón de la demanda fue rechazada

El panel de jueces rechazó la solicitud de divorcio presentada por Andre porque no se consideraba de conformidad con la autoridad del tribunal.

«(La razón de las solicitudes de divorcio de divorcio de Andre Taulany no se otorgó), en esencia, el tribunal religioso aprobó, no tenía la autoridad para examinar», explicó Firman.

Cronología de la demanda de divorcio de Andre Taulany

Abril de 2024: Andre presentó por primera vez el divorcio del divorcio contra Erin después de casi 19 años de matrimonio. Pero la solicitud fue rechazada porque se consideró no de acuerdo con las disposiciones.

A mediados de 2025: Andre nuevamente envió una solicitud similar, pero regresó al escritorio del juez con la decisión no recibida.

Agosto de 2025: en un juicio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, la demanda de Andre fue contrarrestada nuevamente a través de la decisión provisional.

Con una serie de rechazos, el hogar de Andre y Erin sigue siendo válido a los ojos de la ley. De hecho, desde 2020, se dice que los dos rara vez aparecieron juntos en el público y las noticias de la grieta de su hogar continúan soplando.

Andre Taulany y Erin se casaron el 17 de diciembre de 2005. Del matrimonio que ha estado funcionando durante casi dos décadas, son bendecidos con tres hijos.