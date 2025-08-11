‘Mi hija es un zombie’ tiene el número 1

«Mi hija es un zombie«Mantuvo su control sobre la taquilla coreana durante el fin de semana del 8 al 10 de agosto, ganando $ 5.9 millones de 840,484 admisiones.

Según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el Consejo de Cine de Corea, la película ha recaudado $ 22.7 millones desde su debut del 30 de julio. Dirigida por PIL Gam-Sung, la película se basa en el Webtoon del mismo nombre. La comedia sigue a un padre cariñoso que se embarca en una misión de entrenamiento de alto secreto para proteger a su hija, el último zombie restante del mundo. La película presenta un elenco con estrellas que incluye a Cho Jung-Seok («Pilot»), Lee Jung-eun («Parasite»), Cho Yeo-jeong («Parasite»), Yoon Kyung-ho («The Trauma Code: Heroes on Call») y Choi Yu-Ri («Alienoide»). La película estableció un récord de admisiones de apertura de 2025, superando «Mission: Impossible-Final Reckoning».

En segundo lugar, Brad Pitt Drama de carreras «F1«Agregó $ 2.6 millones, lo que lleva su total acumulativo a $ 28.1 millones. Nueva entrada»Bailarina«Una película del universo» John Wick «, debutó en tercer lugar con $ 802,732 y tiene un total acumulativo de $ 1.3 millones.

El cuento bíblico animado de Corea del Sur «The King of Kings» tomó cuarto con $ 584,541, elevando su total a $ 7.8 millones. En quinto lugar, «Smurfs» debutó con $ 415,200 y un cultivo de $ 586,174, seguido de «The Bad Guys 2» en sexto con $ 352,867 por un total de $ 1.9 millones. Fantasy Action «Omniscient Reader» se ubicó en séptimo lugar, agregando $ 188,686 por un cultivo de $ 7.1 millones.

Debutando en octavo, el título de terror «The Ghost Game» abrió con $ 191,527. Dirigido por su hijo Dong-Wan, el horror misterioso de la crianza de los guisos sigue a Ja-young (Yeri, también conocido como Kim Ye-Rim), una estudiante de secundaria atormentada por la culpa sobre su hermana desaparecida. Junto con los amigos Dong-Joon (Lee Chan-Hyung), Gi-Ho (Seo Dong-Hyun), Ye-Eun (Oh So-Hyun), Mi-Yeon (Kim Eun-Bi) y Seo-Woo (Park Seo-yeon), organiza una desafío para un desafío de YouTube en una cisterna abandonada, solo para desencadenar las fuerzas supernaturales.

El éxito japonés «Detective Conan The Movie: One-Eyer Flashback» ganó $ 161,290 por $ 4.9 millones acumulativos. Completando el Top 10, «Materialists» de Celine Song se abrió con $ 139,755.

Las 10 mejores películas recaudaron colectivamente $ 12.3 millones durante el fin de semana, por debajo de $ 15.2 millones la semana anterior.