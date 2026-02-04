A Chris Hemsworth le preocupa que el gen del Alzheimer afecte su carrera como actor

Chris Hemsworth le dijo a The Guardian en una nueva entrevista en su “Crimen 101» En la gira de prensa dijo que tenía algunas reservas a la hora de hacer pública la noticia de que tiene una predisposición genética a la enfermedad de Alzheimer, lo que le hace entre ocho y diez veces más propenso a desarrollar la enfermedad. Al actor le preocupaba cómo esa noticia afectaría la percepción pública de su carrera cinematográfica.

«Me preguntaba si estaba dejando que la gente se adentrara demasiado», dijo Hemsworth. «¿Ya no van a creer en la estrella de acción o en el personaje de Marvel? ¿Y quiero que la gente conozca mis miedos e inseguridades hasta este nivel?»

Hemsworth hizo la revelación en 2022 en un episodio de su serie Disney+ “Limitless”, que contó con el Thor El actor se reunió con un médico que le informó que su composición genética incluye dos copias del gen APOE4, que los estudios han relacionado con un mayor riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Al abuelo de Hemsworth le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. el actor revelado el pasado mes de noviembre que su padre actualmente está luchando contra la enfermedad.

hablando con el guardiánHemsowrth dijo que el diagnóstico de Alzheimer de su padre es parte de lo que está provocando una desaceleración profesional en este momento.

«Mi apetito por correr hacia adelante realmente se ha contenido», dijo. «Me he vuelto más consciente de la fragilidad de las cosas. Empiezas a pensar: ‘Mi papá no estará aquí para siempre’. Y mis hijos ahora tienen 11 y 13 años. Esas noches en las que se peleaban por dormir en nuestra cama, de repente ya no suceden”.

El diagnóstico de su padre también ha afectado sus decisiones de actuación. Está asumiendo roles que parecen más personales, mientras que en el pasado Hemsworth tomaba más decisiones financieras. «Pensaba: ‘Vengo de la nada. ¿Quién soy yo para rechazar esa cantidad de dinero?'», dijo. «Justificar cosas que no fueron la decisión más puramente creativa, pero podré pagar la casa de mis padres o podré ayudar a mis primos».

El documental de Hemsworth de 2025, “Un viaje por carretera para recordar”, se centró en el diagnóstico de Alzheimer de su padre. El actor dijo que el proyecto «era tan profundamente personal. Fue una carta de amor a mi padre. Lo fortaleció durante un período y estimuló recuerdos que le estaban arrebatando».

Cuando Hemsworth reveló su predisposición genética al Alzheimer en 2022, señaló que «no es como si me hubieran entregado mi renuncia» y «no es un gen predeterminista, pero es una fuerte indicación. Hace diez años, creo que se pensaba más bien como determinante».

hablando con Feria de la vanidad En 2024, Hemsworth criticó a la prensa por convertir su revelación en titulares que afirmaban que era seguro que le diagnosticarían Alzheimer en el futuro.

«Realmente me enojó un poco porque sentí que había sido vulnerable con algo personal y lo había compartido», dijo en ese momento. «No importa cuánto dije ‘Esto no es una sentencia de muerte’, la historia fue que tengo demencia y que estoy reconsiderando la vida y jubilándome, etc.».

“Crime 101” de Hemsworth se estrena en cines el 13 de febrero en Amazon MGM. Regresará a la pantalla grande como Thor en “Avengers: Doomsday”, que se estrenará en los cines el 18 de diciembre.