La policía británica investiga al ex embajador en Estados Unidos que presuntamente filtró secretos de Estado a Epstein

VIVA – Gobierno Inglés inicia una investigación penal contra el ex Embajador Reino Unido a Peter Mandelson por supuestas filtraciones documento gobierno interno al difunto financista Jeffrey Epstein.

Comandante Policía Metropolitan, Ella Marriott, el martes 3 de febrero de 2025, dijo que la Policía Metropolitana recibió una serie de informes de presunta mala conducta en cargos públicos, incluidas remisiones del gobierno británico, luego de la publicación continua de millones de documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

«Puedo confirmar que la Policía Metropolitana ha iniciado una investigación sobre un hombre de 72 años, ex ministro del gobierno, por presunta mala conducta en un cargo público», dijo Marriot.

Los medios británicos informaron que mientras se desempeñaba como Ministro de Negocios en 2009 en el gobierno del Primer Ministro Gordon Brown, Mandelson envió a Epstein documentos internos escritos por Nick Butler, el principal asesor político de Brown, sobre la posible venta de activos estatales británicos en medio de la crisis financiera.

El lunes, Mandelson anunció su dimisión del Partido Laborista por sus vínculos con Epstein. Un día después, renunció a su membresía en la Cámara de los Lores.

Anteriormente, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche, anunció que se había publicado todo el material relacionado con el caso Epstein. Con la última divulgación, se dice que el total de datos publicados supera los 3,5 millones de archivos, incluida la mención de los nombres de varias figuras mundiales influyentes.

En 2019, Epstein fue acusado en Estados Unidos de tráfico sexual de menores y conspiración relacionada, lo que conlleva una pena de hasta 40 años de prisión.

Los fiscales dicen que abusó de docenas de niñas menores de edad entre 2002 y 2005, algunas de tan solo 14 años.

Un tribunal de Manhattan denegó su solicitud de libertad bajo fianza en julio de 2019.

Ese mismo mes, Epstein fue encontrado muerto por suicidio en su celda.

Los nombres mencionados en el documento incluyen al presidente estadounidense Donald Trump, al empresario Elon Musk, al fundador de Microsoft Bill Gates, al expresidente estadounidense Bill Clinton y otras figuras.