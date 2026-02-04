El momento en que Prananda Prabowo se convirtió en el fotógrafo improvisado de Megawati con periodistas en Abu Dhabi

Abu Dabi, VIVA – El momento de la acción se produjo al margen de una serie de actividades del Quinto Presidente de la República de Indonesia, que también es Presidente General del PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU), miércoles 4 de febrero de 2026.

Donde, el hijo de Megawati, que también es presidente del PDIP DPP, Muhammad Prananda Prabowo se convirtió en fotógrafo para la sesión informal después de la entrevista de su madre con el equipo. periodista nacional.

Inicialmente, varios periodistas nacionales que participaron en la serie en Abu Dhabi realizaron una sesión de entrevistas con Megawati, después de mantener una reunión con el Príncipe Heredero de Abu Dhabi, Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

La sesión de entrevista tuvo lugar en el vestíbulo del hotel donde se hospedaba Megawati.

Cuando terminó la entrevista, uno de los reporteros de televisión pidió la oportunidad de tomarse una foto con Megawati.

«Permiso, señora. Pueden tomar fotos juntos», dijo el reportero de televisión a Megawati. Prananda también invitó a Megawati a regresar al sofá donde ella se había ido.

La hija del Proclamador Bung Karno se volvió hacia el sofá mientras sonreía.

Prananda invitó al equipo de medios a sentarse y luego pidió una cámara al fotógrafo que normalmente toma fotografías de la agenda de actividades de Megawati, Monang Sinaga.

El equipo de periodistas en el lugar también tomó posición para sentarse cerca de Megawati.

Megawati y periodistas posaron frente a Prananda. Sonrieron ante la toma de la cámara. Prananda también capturó el momento.

Después de unos momentos, Prananda también tuvo tiempo de obtener una vista previa de los resultados en la pantalla de la cámara. También mostró los resultados de sus disparos a los periodistas. Después de eso dijo.

«Esperemos que los resultados sean buenos», dijo Nanan, con una sonrisa, también es humilde el apodo de Prananda Prabowo, conocido por su interés en el mundo de la fotografía.

Los periodistas también expresaron su agradecimiento a Prananda.

«Gracias, Mas Nanan, señora Mega», dijeron los periodistas.