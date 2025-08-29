7 miembros de Brimob fueron detenidos oficialmente por Ojol’s Null y murieron por Rantis

Yakarta, Viva – Jefe de policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri dijo que siete miembros Brote Polda Metro Jaya en el auto Rantis Muerte matando a un taxista de motocicleta en línea Affan kurniawanSe ha hecho detención.

«Y anoche el Kadiv ProPam había dicho que 7 personas todavía estaban bajo investigación y habían sido detenidas», dijo, el viernes 29 de agosto de 2025.

El gobernador Pramono lloró la funeraria de Affan Foto : Relaciones públicas provinciales de DKI Jakarta

Admitió que seguiría a la solicitud de la familia de la víctima que quería que los perpetradores fueran tratados con firmeza y solicitando justicia en este caso. Kapolda promete ser profesional.

«En el futuro veremos de manera transparente y objetiva para que todas las partes puedan seguir el alcance de la investigación y luego», dijo nuevamente.

Para tener en cuenta, el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan fue asesinado después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.