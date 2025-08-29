Letras de ‘Man Best Friend’ de Sabrina Carpenter Carpenter

Sabrina Carpenter está de vuelta Con «Man’s Best Friend», su séptimo álbum de estudio que llegó el viernes en conjunto con el video musical de «Tears», y como se esperaba, el cantante está en rara forma en las docenas de canciones del álbum.

En el transcurso de tres álbumes, Carpenter and Cowriter Amy Allen se ha convertido en casi un dúo de comedia con sus letras cargadas de insinuaciones, una asociación que primero (ejem) dio fruto en el álbum «Coriosos electrónicos que no puedo enviar» y (¡ejem!) Venió en edad «corta n ‘Sweet» (cough cough) ha llegado a la floración de «Man Best Friend», un disco sin escasez de Zingers y Quingers y Quingers y Quinces.

Curiosamente, y puede ser nuestras mentes sucias en el trabajo, muchas de las letras suenan más sucias de lo que realmente son, pero como Carpenter le dijo a Gayle King sobre el álbum en «CBS Mornings», «no es para ningún cloque de perlas». A continuación se muestran algunos aspectos destacados …

Manchil

Un montón de juegos de palabras inteligentes en el sencillo principal del álbum para dejar a un tipo que es tan agudo como una pelota redonda.

¿Por qué tan sexy si es tan tonto?

¿Y cómo sobrevivir a la tierra tanto tiempo?

Si no estoy allí, no se hará

Elijo culpar a tu mamá

LÁGRIMAS

Quizás la canción más desagradable en el disco, «Tears» apenas vela la metáfora. Sorpresa, sorpresa.

Me mojo al pensar en ti

Ser un chico responsable

Tratándome como se supone que debes hacer

Lágrimas corriendo por mis muslos

Mi hombre en Willpower

El tema aquí es un hombre que «se enamoró de la autocontrol y ahora se está saliendo de control», y Sabrina está sufriendo las consecuencias:

Mi hombre no me tocará con un poste de veinte pies

Mi hombre ha olvidado su devoción

Donde se ha ido, Dios solo sabe

Hablar de azúcar

Suficiente con la conversación, Sabrina quiere llegar a los negocios.

Pon tu amor donde esta tu boca

Sí, tus párrafos significan mierda para mi

Lleva tu culo lamentable al mío

Casi nos separamos de nuevo anoche

Es un sentimiento familiar para cualquiera que haya estado atrapado en una relación tóxica: es «lo que es y es predecible».

Y cuando llegué a tirar del enchufe

Lo juro, comienza a funcionar

El hijo de nadie

¿Qué tan enojada está Sabrina sobre una ruptura? Tan enojado que ella está culpando a su padres por sus acciones. Brutal.

Ese chico es corrupto

¿Podrías criarlo para amarme tal vez?

Seguro que me folló

Y sí, estoy hablando de tu bebé

Nunca se ponga

No hay malos sentimientos por Carpenter después de una ruptura, solo unos pocos salados. Al «nunca estar acostado», ha hecho las paces con un chico al final de una relación, pero espera que sea desterrado a la Isla de Incels.

Solo espero que tengas agorafobia algún día

Y todos tus días están soleados

Desde tu panel de ventana

Te deseo una vida llena de felicidad

Y una eternidad de nunca estar acostado

Y, como siempre, algunos Sabrina Sass:

Nosotros, las chicas, somos divertidas pero estresantes, ¿tengo razón?

Y tienes una mano derecha de todos modos

¿Cuándo te pusiste caliente?

Las referencias a los dioses abundan en «¿Cuándo te calientas», el último himno de brillo?

Lo siento, no vi la visión

Gracias al Señor, la multa que has subido

Además, no hay nada como una pequeña insinuación de Dios griego …

Felicitaciones por sus nuevas mejoras

Apuesto a que tus barras de luz son más grandes que Zeus ‘

Ir a ir a jugo

Ah sí, el dial borracho. Sabrina arroja uno a las 10 de la mañana un martes para lidiar con un corazón roto en «Go Go Juice», lo que solo lo lleva a su sonar algunos ex.

Solo estoy bebiendo para llamar a alguien

No es nadie a salvo cuando estoy un poco borracho

Sabrina debe haber sabido que las siguientes líneas iban a avivar la especulación. «¿Podría ser John o Larry, Gosh, ¿quién va a decir? O el que rima con ‘villano’ si me siento así.«¿John Code para Shawn? ¿Qué significa que Larry rima con Barry? (¿Alguien sabe si el villano rima con Keoghan?)

No te preocupes, te haré preocuparte

«¿Crees que voy a follar con tu cabeza? Bueno, tienes toda la razón«Advierte a Sabrina sobre» No te preocupes, te haré preocuparte «. Estas son solo algunas de las formas:

Tratamiento silencioso y humillando su trasero

Bueno, ese es uno de mi mejor trabajo

Tour de la casa

Tendrás que tomar su palabra cuando dice que no hay metáfora aquí.

¿Quieres la gira de la casa?

Podría llevarte al primer, segundo, tercer piso

Y prometo que nada de esto es una metáfora

Solo quiero que entres

Bebé, ¿qué es el mío ahora tuyo?

Solo quiero que entres

Pero nunca entres por la puerta trasera

ADIÓS

No puedes romper el corazón de Sabrina, luego cambiar de opinión, al menos por sus reglas. Este álbum de ABBA, Closer, la deja en un estado de extremos: «Ojalá tuviera un arma o palabras, si algo se perdió en la comunicación.» – Sin embargo, ella logra filtrarlo a través de una lente cómica.

Bueno, Sayonara, o adios

No eres bilingüe pero deberías saber

Adiós significa que me estás perdiendo de por vida

Además de un último beso en buena medida:

Diga que llega la luz, adiós

Perdona a mi francés pero a la mierda, ta ta