Incidental del impuesto de YouTube, Ustaz Abdul Somad recuerda al oficial de impuestos sobre esto

VIVA – Ustaz Abdul Somad Obtenga el foco de atención de los usuarios de las redes sociales con la historia llamada por oficiales impuesto. Fue llamado oficial de impuestos relacionado con los ingresos del canal de YouTube. Encontrándose a sí mismo llamado oficial de impuestos, los saludos de UAS inmediatamente cumplieron la llamada.

«Mañana Ustaz Somad, por favor, venga a la oficina de impuestos. Vengo al impuesto, a la gente sabia. Como buen ciudadano de Indonesia, vengo», dijo UAS citado de la cuenta de chismes @nyinyir_update_official.

La UAS le dijo que en ese momento, el oficial de impuestos había revisado los ingresos del USTAZ desde su canal de YouTube que alcanzó los 150 millones de RP. A partir de este cálculo, se le pidió al UAS que un oficial de impuestos pagara un impuesto sobre la renta de YouTube.

«(UAS preguntando) ¿Cuál es el jefe del jefe de impuestos? (Impuestos) Sí, hemos revisado el Ustaz para obtener ingresos de YouTube por Rp 150 millones, Ustaz pagó impuestos», continuó el Ustaz.

Al encontrar esto, el UAS también le pidió al oficial de impuestos que rastreara el flujo de fondos que obtuvo de YouTube. Dijo que ni un centavo del dinero ingresado en su cuenta.

«¿Verificas dónde fluye el dinero de YouTube? No hay nadie en la cuenta que compro inmediatamente arroz, compro aceite, compro una estufa, compre una clase comprando todo», dijo.

Curiosamente, la UAS inmediatamente dio consejos al oficial de impuestos que lo llamó en ese momento. El consejo fue relacionado con el que recordó a los funcionarios fiscales que dieran limosnas. También recordó que si los musulmanes que no están dando limosnas pueden ser colocadas en el infierno.

«En cambio, le pido al empleado fiscal que lo haga en el camino de Allah SWT porque usted cuenta, cobra dinero. Si no puede dar limosna, Dzolim, Persecution, Hellfits of Your Place. Solo diga que no es tan difícil, si no es caridad, va al infierno», dijo Ustaz.

También le recordó a la congregación que no se quedara en silencio si estaba calumniado. Porque si se deja ser una granja de pecados de las personas.

«No debemos ser perseguidos, estamos en silencio en silencio, si estamos en silencio, por lo que la calumnia es desenfrenada para ser un pecado. Debemos explicar a las personas sobre nuestra calumnia. Eso ya no está mal, las madres si se insultan, no se quedan en silencio, las madres no luchan ‘dejan a Dios’ los hombres también», explicó.