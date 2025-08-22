Reciba Rp3 mil millones del caso de corrupción de la certificación K3, Immanuel Ebenezer le pregunta a Amnistía a Prabowo

Yakarta, Viva – Viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Nombrado oficialmente sospechoso de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) en el presunto caso extorsión Relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower (Kemnaker)

Según los resultados de la investigación, se dijo que Noel, su apodo, recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones. A pesar del estado de un sospechoso, Noel realmente expresó una sorprendente esperanza. El espera conseguir amnistía de Presidente Prabowo Subanto.

«Espero que reciba la amnistía del presidente Prabowo», dijo Noel desde el auto de detención, el viernes 22 de agosto de 2025.

No solo eso, Noel también transmitió una disculpa a varias partes y negó la extorsión.

«Realmente quiero que me disculpe por el presidente, Pak Prabowo. En segundo lugar, me disculpo con mi esposa e hijos. Tercero, me disculpo con el pueblo indonesio», dijo en el edificio de KPK.

«Mi caso no es un caso de extorsión, por lo que la narración exterior no se convierte en una narrativa sucia y mis amigos que están junto a mí es un menor caso de extorsión», continuó.

KPK reveló el flujo de fondos de RP81 mil millones

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, explicó que las supuestas prácticas de extorsión habían estado sucediendo durante mucho tiempo, incluso antes de que Noel se desempeñara como viceministro.

«La práctica de presunta extorsión ha ocurrido varios períodos anteriores que se estima desde 2019 hasta el presente», dijo Setyo.

Según los resultados de la investigación, los siguientes son los principales hallazgos del KPK:

Total de fondos malversados: Rp.81 mil millones

Período de malversación de fondos: 2019 – 2024

Modo: diferencia de pago Certificación K3 que no se deposita en el Tesoro del Estado

Utilización de fondos: compra de vehículos de lujo, depósitos en efectivo, participación de capital y costos de entretenimiento

«Con el costo que debería ser de acuerdo con las tarifas de PNBP, el dinero fluye a varias partes, que es un total de RP81 mil millones», dijo Setyo.

En este caso, Noel supuestamente recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones en diciembre de 2024.

11 personas son sospechosas

Además de Noel, el KPK también nombró a otros 10 sospechosos en el caso de extorsión relacionado con la certificación K3. La siguiente lista:

Irvian Bobby Mahendro (video musical oficial) Gerry Aditya Herwanto Putra (Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral 2022-Sekarang) Subhan (Subkoordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de Bina K3 2020-2025) Anitasari Kusumawati (sub-coordinador de personal de asociación y salud ocupacional 2020-presente) Immanuel Ebenezer (viceministro de mano de obra) Fahrurozi (Director General de Binwasnaker y K3 de marzo de 2025-Skarang) Hery Sutanto (Director de Desarrollo Institucional 2021-Februario de 2025) Sekarsari Kartika Putri (subkoordinador) Supriadi (coordinador) Temurila (Pt Kem Indonesia) Miki Mahfud (Pt Kem Indonesia)

Los sospechosos fueron acusados ​​bajo la carta del Artículo 12 (E) y/o el Artículo 12B de la Ley No. 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción (enmendados por la Ley No. 20 de 2001) Juncto Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal y el Artículo 55 Párrafo (1) del 1er Código Penal.

La amenaza de castigo en este caso es una cadena perpetua o un mínimo de 4 años y un máximo de 20 años, así como una multa de hasta Rp1 mil millones.