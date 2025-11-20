¡5 nuevos juegos de rol en 2025 que debes probar, gráficos e historia garantizados para sorprenderte!

Jacarta – 2025 es un momento que los fanáticos estaban esperando ansiosamente. juego juego de rol. Muchos títulos nuevos vienen con gráficos encantadores, historias detalladas y una jugabilidad variada.

Del mundo fantasía Hasta el realismo histórico, los últimos juegos de rol ofrecen una experiencia verdaderamente atractiva. Aquí VIVA resume el jueves 20 de noviembre de 2025, hay cinco nuevos juegos de rol en 2025 que debes probar.

1. Confesado

Desarrollador: Entretenimiento de obsidiana

Plataforma: PC (Windows), Xbox Serie X/S

Liberar: 18 de febrero de 2025

Avowed es un juego de rol de fantasía con perspectiva en primera persona, desarrollado por Obsidian, conocido por juegos como Pillars of Eternity. El escenario está en el mundo de Eora, una región con la que los jugadores de Pillars of Eternity están familiarizados.

En este juego, juegas como un Enviado que investiga un misterioso brote en una isla llamada Living Lands. Cada elección que hagas, desde el diálogo hasta la acción, determina el destino de la isla y sus habitantes.

2. Venga el Reino: Liberación II

Desarrollador: Estudios Warhorse

Plataforma: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Lanzamiento: 4 de febrero de 2025

Se trata de la secuela de Kingdom Come: Deliverance, que realmente destaca por su acercamiento muy realista al mundo medieval. No encontrarás fantasías exageradas como dragones o grandes magias, sino conflictos políticos, guerras entre nobles y la vida real de la sociedad feudal.

3. Como un dragón: Pirata Yakuza en Hawaii

Pengembang: Estudio Ryu Ga Gotoku

Plataforma: PS4, PS5, Xbox, PC

Lanzamiento: 21 de febrero de 2025 (avance rápido desde el 28 de febrero)

Este juego es un divertido derivado de la serie Yakuza. Controlas a Goro Majima, quien de repente pierde la memoria y queda varado en una isla de Hawaii. A partir de ahí, forma una tripulación pirata y zarpa en busca de tesoros, mientras se enfrenta a conflictos entre piratas y ex-yakuza.

4. Comodín cazador de monstruos

Desarrollador: Capcom

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Lanzamiento: 28 de febrero de 2025

La serie Monster Hunter regresa con Wilds, trayendo un concepto de mundo abierto muy dinámico. El entorno de este juego puede cambiar drásticamente, desde una dura naturaleza salvaje hasta una naturaleza vibrante llena de vegetación.