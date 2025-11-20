Los directivos del club le pidieron a Lewandowski que dejara de marcar goles, esta es la razón

VIVA – Llegó una noticia sorprendente Barcelona y el delantero Robert Lewandowski. No se trata de su rendimiento, sino de una extraña petición que, se dice, surgió de directivos del club: pedirle al delantero que dejara de marcar goles.

Lewandowski llegó al Barcelona al inicio de la temporada 2022/2023 tras llegar desde bávaro Munich con una dote de 44 millones de libras. Su palmarés es extraordinario, 344 goles en 375 partidos con el Bayern.

Al llegar al Camp Nou, el público cree que Lewandowski seguirá con su vieja costumbre: bombardear la portería contraria.

Sin embargo, una nueva biografía titulada «Lewandowski. Prawdziwy» revela una historia detrás de escena que sorprenderá. El escritor Sebastian Staszewski afirma que el Barcelona incluso pidió a Lewandowski que «se contuviera» en los dos últimos partidos de la temporada.

Según el informe Goal, Lewandowski fue citado para hablar con directivos del Barcelona poco después de que se confirmara el título de La Liga 2022/2023. En aquel momento lideraba la lista de máximos goleadores con 23 goles y tenía potencial para engrosar sus arcas.

Sin embargo, de boca de un directivo del club salió una petición absurda: «Robert, necesitamos que dejes de marcar goles en los dos últimos partidos».

Se dijo que Lewandowski estaba sorprendido. Durante su dilatada carrera, ningún club le ha pedido jamás que no marque goles.

No es una cuestión técnica, no es una cuestión estratégica. Resulta que la causa es muy simple: el dinero.

Barcelona sigue afectada por problemas financieros. En el acuerdo de transferencia hay una cláusula que les obliga a pagar Bayern de Múnich 2,2 millones de libras adicionales si Lewandowski alcanza los 25 goles en la liga en la temporada.

Para evitar esos pagos, el club habría recurrido a medios inusuales y cuya integridad es muy cuestionable.

Lewandowski todavía jugó a tiempo completo en los dos últimos partidos, pero no anotó goles. Aún así ganó a Pichichi como máximo goleador de La Liga, por delante de Karim Benzema.

Ahora, el delantero polaco sigue siendo la principal máquina goleadora del Barcelona con un récord de 108 goles en 159 apariciones, lo que demuestra que sus instintos depredadores siguen siendo agudos a pesar de que una vez le pidieron que «cediera» por el bien del equilibrio financiero del club.