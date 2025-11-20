La película de IFFI respaldada por Béla Tarr ‘Lullaby for the Mountains’ presenta un clip

Variedad está presentando en exclusiva un nuevo clip de “Canción de cuna para las montañas”, el primer largometraje del cineasta armenio Hayk Matevosyan que se estrenará en Asia en el 56º Festival Internacional de Cine de la India (IFFI), donde actúa como única selección armenia.

La obra contemplativa, producida por el autor húngaro Béla Tarr, se estrenó mundialmente en Sheffield DocFest 2025 en el Concurso Internacional de Óperas Primas.

La película se desarrolla a lo largo de 15 capítulos oníricos que narran un viaje espectral a través de las escarpadas tierras altas de Armenia. Filmada íntegramente en Armenia, la narrativa sin palabras sigue a una figura anónima que atraviesa antiguos monasterios, paisajes montañosos y cámaras subterráneas, desdibujando los límites entre la realidad y los sueños.

En una entrevista con VariedadMatevosyan describe el proyecto como una meditación sobre la memoria colectiva y la pérdida. El director explica la importancia del estreno en IFFI, destacando las conexiones históricas entre las culturas armenia e india que abarcan siglos.

«Lo que hace que este estreno asiático sea tan especial es la profunda conexión entre la cultura armenia e india que se remonta a siglos atrás», dice Matevosyan. «Las comunidades armenias han vivido en la India durante mucho tiempo, en ciudades como Calcuta y Chennai, pero la conexión siempre ha sido mutua».

El cineasta caracteriza la obra como una exploración de temas de desplazamiento y memoria cultural. “Para mí, ‘Lullaby for the Mountains’ trata sobre fantasmas que vagan por la tierra, sobre la memoria colectiva y las silenciosas huellas de vidas que han pasado y las que están por venir”, dice.

La participación de Tarr surge de la participación de Matevosyan en la residencia de dirección de la Academia de Primavera de Locarno de 2019, donde creó un cortometraje bajo la tutoría del legendario director. La colaboración resultó transformadora para el enfoque del joven cineasta.

“Pasar tiempo con él realmente cambió mi forma de abordar el cine”, recuerda Matevosyan. «Me abrió los ojos a una forma completamente nueva de pensar sobre la imagen, la atmósfera, el paisaje y los personajes».

El director enfatiza la filosofía poco ortodoxa de la tutoría de Tarr: «No le gustan las palabras ‘enseñanza’ o ‘educación’ y siempre dice que está aquí para liberarnos, no para educarnos».

Durante la producción del cortometraje de residencia, Tarr mostró pinturas de Matevosyan de Caspar David Friedrich sin comentarios. «Fue entonces cuando realmente comencé a pensar en las imágenes cinematográficas más como pinturas, en lugar de simples herramientas para la historia o la trama», dice el director.

Como productor ejecutivo, Tarr revisó múltiples cortes y alentó elecciones estéticas audaces. Este apoyo influyó en la decisión de Matevosyan de eliminar por completo la narración en off, permitiendo que el paisaje sonoro y las imágenes transmitieran la narrativa de forma independiente.

«Creo que, en última instancia, lo que Béla me dio fue el coraje para ir y hacer mi primera película sin pensar en ninguna regla cinematográfica y estoy más que agradecido por eso», dice Matevosyan.

El cineasta tiene un título en dirección de UCLA y ha participado en numerosos programas prestigiosos, incluidos Berlinale Talents, Sarajevo Talents, IFFR Sessions, el BFC Workshop en la Amazonia peruana bajo la tutoría de Werner Herzog y la Locarno Spring Academy.

Su trabajo se ha proyectado en importantes festivales como Locarno, Slamdance DIG, LA Film Festival, Atlanta Film Festival, AGBU Film at Lincoln Center y la Werner Herzog Foundation. Matevosyan también dirigió el vídeo musical “Lives” para Daron Malakian, miembro de System of A Down.

“Lullaby for the Mountains” está producida por Luiza Yeranosyan y Matevosyan a través de la productora Dolly Bell Films. El elenco incluye a Ashot Matevosyan, Bella Ghochikyan, Sargis Mosinyan, Luiza Yeranosyan y Hayk Mosinyan. Matevosyan se desempeñó como escritor, director, director de fotografía y editor en la coproducción entre Armenia y Estados Unidos.

Mira el clip aquí: