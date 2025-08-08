PalestinaVIVA – El Ministerio de Relaciones Exteriores Palestino dijo el viernes que la decisión Israel Para ocupar una tira Gaza reveló el verdadero propósito de la guerra, a saber, «una operación militar que no puede justificarse contra los civiles palestinos».

Leer también: 24 personas fueron examinadas después de la muerte de Prada Lucky supuestamente perseguida por la persona mayor



En un comunicado, el ministerio condenó el nuevo plan del gabinete de seguridad israelí que fue aprobado como «escalada peligrosa e ilegal».



Viva militar: Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en la Franja de Gaza, Palestina

Leer también: Lista de Pangdams que liderarán 6 New Kodam, está el mayor general Kristomei



«Esta decisión muestra que la guerra israelí nunca es defensiva; sino una guerra para destruir y forzar al pueblo de Gaza», dijo el ministerio, advirtiendo sobre «muertes definitivas» para los civiles que todavía están en la franja de Gaza.

«Este desarrollo no puede ser ignorado», dijo el ministerio.

Leer también: Amenazó a su novia, una mujer en Bekasi, reguló el arte cuando está desnuda



La declaración surgió unas horas después de que el gabinete de seguridad israelí aprobó la propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu de que los militares se apoderan de la ciudad de Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestino anunció el lanzamiento de una campaña política que se dirige a los centros de toma de decisiones en la comunidad internacional, instó al gobierno e instituciones a «asumir sus responsabilidades legales, políticas y morales» y actuar para detener a Israel.

Israel se ha enfrentado a una ira cada vez más extendida por su guerra destructiva en Gaza, de la cual más de 61,200 personas han sido asesinadas desde octubre de 2023. La campaña militar israelí ha destruido el área de bolsillo, que ahora enfrenta hambre.

En noviembre pasado, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto para Netanyahu y su ex ministro de defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta casos de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra en el área de bolsillo. (Hormiga)