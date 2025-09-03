28 años después: The Bone Temple Trailer: Ralph Fiennes regresa

Sony Pictures ha lanzado el primer trailer de Nia Dacosta «28 años después: el templo de los huesos. »

La película seguirá los eventos de «28 años después», recogiendo después de que Spike (Alfie Williams) se presente a Sir Jimmy Crystal (Jack O’Connell) y su pandilla de asesinos acrobáticos en una Inglaterra post-apocalíptica. «El Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se encuentra en una nueva relación impactante, con consecuencias que podrían cambiar el mundo tal como lo conocen, y el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla que no puede escapar», dice la sinopsis oficial de la película. «En el mundo del ‘Templo del hueso’, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los sobrevivientes puede ser más extraña y más aterradora».

Cillian Murphy aparecerá brevemente en la película, repitiendo su papel de Jim de «28 días después», junto a las estrellas Fiennes, Emma Laird, Maura Bird, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry.

Mientras que Murphy solo tendrá un pequeño papel en la segunda película, el productor ejecutivo y el director de «28 años después» Danny Boyle revelado a Variedad que Murphy será un «personaje enorme en la tercera película». Boyle también confirmó que O’Connell y Fiennes jugarán partes más grandes en «28 años después: The Bone Temple», estableciendo más de la trama continental que se mencionó brevemente en la primera película.

«28 años después: The Bone Temple» fue escrito y producido por Alex Garland. La secuela es ejecutiva producida por Boyle, Andrew MacDonald, Peter Rice y Bernie Bellew. Columbia Pictures, DNA Films y Decibel Films produjeron la película, con Sony Pictures distribuyendo la función.

«28 años después: The Bone Temple» se lanzará en los cines el 16 de enero de 2026. Echa un vistazo al trailer a continuación.