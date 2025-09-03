De repente faltaba en las redes sociales, reveló la existencia de Raffi Ahmad

Yakarta, Viva -El público se había preguntado sobre la existencia Raffi Ahmad. Debido a que el presentador y el hombre de negocios ya no estaban activos en Instagram, una plataforma que generalmente siempre se llena de actividades diarias.

La ausencia de Raffi coincidió con la situación política y social de la patria, que estaba caliente. El esposo de Nagita Slavina subió por última vez un puesto hace cinco días. En la carga, expresó su apoyo al presidente Prabowo Subianto. Desde entonces, no ha habido noticias de su cuenta personal, incluso la historia de Instagram que generalmente desaparece regularmente. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

Pero en medio de la especulación pública, los pasos de Raffi en realidad aparecieron a través de otras plataformas. La cuenta de la historia de Tiktok Rans compartió un video el martes 2 de septiembre de 2025 que muestra que Raffi Ahmad estaba visitando la casa del fallecido Affan kurniawanLos taxistas de la motocicleta en línea que murieron después de ser aplastados por vehículos tácticos de Brimob (Rantis).

«Momento Raffi Ahmad visitó la casa del difunto affan Kurniawan», escribió el comunicado en la carga, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

En la grabación, Raffi parecía estar acompañado por su madre, Amy Qanita. Su presencia fue inmediatamente en el centro de atención, porque hasta ahora se sabía que Raffi rara vez se veía en medio de una situación de conflicto social. Su actitud que decidió estar presente en la funeraria hizo que el público apreciara.

Para obtener información, Affan Kurniawan se convirtió en una víctima en el caos en el área de Pejompongan, Yakarta. El joven de 21 años en realidad no se unió en una manifestación. Según el testimonio de su mejor amigo, Affan estaba en el lugar porque estaba trabajando. Estaba a punto de cruzar la carretera cuando cayó su teléfono celular. Al mirar hacia abajo para tomar, Rantis que cruzó detrás condujo a chocas y corriendo sobre él.

El trágico evento mató a Affan en el acto. Su cuerpo fue enterrado en TPU Karet Bivak, centro de Yakarta. Miles de residentes ayudaron a entregar la partida del difunto, mientras que varias figuras nacionales también llegaron a transmitir condolencias.

Varios funcionarios presentes incluyeron al hablante de DPR Puan Maharani y al secretario del gabinete Pramono Anung. De hecho, el presidente Prabowo Subianto se tomó el tiempo para venir directamente a la casa de la familia Affan.