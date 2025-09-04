¿Veniendo triunfos?







Si bien el ruido sobre los aranceles ha aumentado a un crescendo, comprensiblemente ahora que los aranceles del 50 por ciento han alcanzado, debemos recordar que también había rumores en su primer mandato sobre imponer aranceles a los países que el presidente Donald Trump pensó que estaban «arrancando» el » Estados Unidos (A NOSOTROS). Entonces nuestro gobierno sabía que algo estaba y se estaba preparando desde entonces. Aceleramos negociaciones con varios países, lo que resulta en acuerdos significativos de libre comercio (TLC). Esto muestra que aunque no habían alcanzado el nivel de decibelio como lo han hecho ahora, los primeros anuncios arancelarios de Trump eran señales a las que el gobierno respondió, y ya se estaba formando una estrategia en ese momento.

Solo nosotros

Comprensiblemente, hay enojo por por qué India está siendo señalada por comprar petróleo de Rusia. Bueno, podemos decirlo de esta manera: Trump tiene ‘problemas’ con ciertos países. En pocas palabras: esto es geopolítica. Si bien externamente, esto parece acumular presión sobre la India para que deje de comprar petróleo, estoy bastante seguro de que hay algunos tipos de negociaciones de canales posteriores. Estas conversaciones pueden ser sobre otra presión en India, una que no conocemos. De lo contrario, es difícil ver por qué India ha sido atacada específicamente. La Unión Europea y los Estados Unidos compran bienes rusos.

Puesto firme

Es por esta razón precisamente que estoy muy orgulloso de la posición de la India. Deberíamos mantenernos firmes. De hecho, también podemos buscar aplicar algo de apalancamiento a los EE. UU. Con respecto a otras exportaciones. Dicho esto, la diversificación ahora es clave. También hemos escuchado al ministro de finanzas Nirmala sitharaman Expresando apoyo gubernamental para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Las reformas propuestas para el impuesto sobre bienes y servicios (GST) son parte del ramo de apoyo.

Retórica

Si bien el crujido numérico es una cosa, también hay un aspecto psicológico en esto con declaraciones como ‘Esta es la guerra de Modi’ (refiriéndose a Rusia-Ukraine) y ‘Economía muerta’ o ‘aplastar la economía’. Estos están en su cara ahora porque Internet lo ha hecho accesible. Sin embargo, ha habido presión sobre la India durante años, específicamente en los años sesenta y noventa. Sin embargo, esto no es la India de la década de 1960.

Del lado de los estudiantes, la charla sobre Trump dando la bienvenida a seis lakh Estudiantes chinos Para los Estados Unidos hay una figura que ha salido de la nada. Todo esto es retórica, y no necesitamos reaccionar ante esto en absoluto, al igual que no ha habido una reacción oficial a las declaraciones de Trump por parte del gobierno.

Ganancia cerebral

Uno entiende y tiene empatía con la incertidumbre que los estudiantes indios están pasando en este momento. Dado que estoy mirando esto a través de una lente optimista y reconociendo que hasta ahora hemos tenido buenas relaciones con los EE. UU., Cuando se trata de ciertas asociaciones como la defensa, por ejemplo, la presión sobre los estudiantes puede generar ganancia cerebral para la India, no la fuga de cerebros. Estos jóvenes pueden regresar a casa debido a estas políticas, lo que resulta en una ganancia para nosotros. Si las cosas continúan en esta línea, podemos ver el Dólar estadounidense ser afectado a largo plazo, no en este momento, sino más tarde; Financieramente, los consumidores estadounidenses pueden sentir el pellizco. Cuando llegue ese momento, incluso el liderazgo de los Estados Unidos puede resultarle difícil esquivar el impacto y conceder terreno en los aranceles.

El columnista es el subdirector general de la Cámara de Comercio e Industria de IMC

