¡20 de la aerolínea de primera clase del mundo 2025, inesperadamente de Indonesia!

Yakarta, Viva – La industria de la aviación continúa creciendo, pero algunas aerolíneas siguen siendo una referencia al discutir la experiencia de primera clase. SkyTrax lanzó recientemente una lista de 20 aerolínea Con la primera clase del mundo 2025, los evalúa en función de la calidad, los servicios de la tripulación de cabina, a instalaciones de tierras como salones exclusivos y check-in privado.

Leer también: Mitsubishi Destinator se unió al cielo de Bali a través de la colaboración de Garuda Indonesia y Tahilalats



Reportado por Viva de AviationA2zAquí hay una lista completa de aerolíneas de primera clase que ofrecen la mejor experiencia de vuelo en el mundo en 2025.

1. Aerolíneas de Singapur (SQ/SIA)

Leer también: ¡Las 10 rutas de vuelo nacionales más concurridas en el sudeste asiático, Yakarta-Makassar se encuentra en la posición de segundo lugar!



Singapore Airlines sigue siendo un símbolo de lujo en el aire. La clase principal de Airbus A380 y Boeing 777-300er presenta tonos como habitaciones de hotel, con puertas correderas, sillas de cuero, camas separadas y la máxima privacidad. El plato es preparado por el mejor chef, combinado con bebidas premium. Land Service es extraordinario con el check-in privado y el salón Changi, que es uno de los mejores mundos.

2. Emiratos (EK/UEA)

Leer también: Los pasajeros musulmanes annuntados reciben cerdos procesados ​​en el avión, se disculpan las aerolíneas de Singapur



Emirates ofrece una suite cerrada con minibar, espejo de maquillaje y silla sin gravedad. Los pasajeros pueden bañarse en el A380 durante el vuelo, disfrutar de la comida de lujo, así como los servicios de conducir en grandes ciudades. Lounge en Dubai es muy amplio, proporcionando una experiencia de clase glamorosa y divertida.

3. Air France (por/aff)

LA Première Air France en Boeing 777-300er combina lujo francés con alta exclusividad, solo hay cuatro asientos por cabina disponibles. El servicio de tierras incluye un servicio de transporte que usa BMW, mientras que Lounge ofrece atención personal y atención de spa. En el aire, los pasajeros disfrutan de Michelin protagonizado y lujoso champán.

4. Cathay Pacific Airways (CX/CPA)

Cathay Pacific ofrece una clase limitada a varios Boeing 777-300er, que es sinónimo de calma y minimalista. Con solo seis suites abiertas, la cabina ofrece sillas de cuero que pueden ser una cama larga, iluminación suave y acentos de madera de lujo. El salón del muelle en Hong Kong sigue siendo el lugar más tranquilo pre-retlamado.

5. Lufthansa (LH/deuda)

Lufthansa se destaca con suites de clase cerrada, pantalla de 43 pulgadas, camas dobles y armarios privados. La terminal de primera clase de Frankfurt ofrece alimentos de lujo, servicio de conducir y vía de inmigración exclusiva. En los vuelos, los pasajeros disfrutan de caviar y platos globales, con servicios eficientes pero bastante cálidos.

6. Todas las vías respiratorias de Nippon (NH/ANA)

Ana tiene una de las suites de clase más privadas y lujosas del aire. Las sillas de cuero, las grandes pantallas de entretenimiento 4K y los salones en Tokio brindan una experiencia tranquila. Los servicios de la tripulación de cabina acentúan la hospitalidad japonesa, mientras que los platos y los servicios gastronómicos en el aire están perfectamente organizados.

7. Japan Airlines (JL/JAL)

Japan Airlines combina la estética tradicional japonesa con la tecnología moderna. Una suite cerrada en el A350-1000 presenta la máxima privacidad, asientos ultra ancho y salones de lujo en Tokio Haneda y Narita. Los pasajeros pueden disfrutar de auténticos platos japoneses, sake raros, así como pijamas y equipos de pijamas de alta calidad.

8. Suiza (LX/SWR)

Swiss Air ofrece ocho suites anchas que se pueden reclutar en camas largas, con iluminación ambiental y gabinetes privados. Lounge en Zurich tiene un restaurante a la carta, una habitación diaria y un camino de seguridad especial. Los platos y servicios de cabina combinan la hospitalidad sin la calma y la calidad excesivas, acentuando.

9. Qatar Airways (QR/QTR)



Qatar Airways Boeing 787 Dreamliner

Clase Primera Qatar Airways en A380-800 presenta un traje elegante, espacioso y cómodo. El salón en el avión permite a los pasajeros relajarse con cócteles, mientras que Al Safwa First Lounge en Doha sirve platos a la carta, habitaciones tranquilas y spas. Los servicios de conductor y inmigración se suman rápidamente al lujo de las experiencias previas al vuelo.

10. British Airways (BA/BAW)

British Airways presenta una suite moderna en Airbus A380 y Boeing 777/787. Las puertas correderas de privacidad, las grandes pantallas IFE y el equipo para dormir de la compañía blanca son el pilar. Salón El primer ala en Heathrow ofrece un check-in rápido, seguridad exclusiva y servicios de restaurantes antes del vuelo. La tripulación ofrece servicios cálidos con precisión británica típica.

11. Qantas Airways (QF/QFA)

Qantas presenta un servicio de primera clase en A380 con una amplia silla perezosa y sábanas de lujo. Lounge Sydney se destaca con una carta, spa y vistas panorámicas. Los platos australianos modernos, como el barramundi horneado, combinados con vino local y champán, se suman a la experiencia completa de tierra en aire.

12. Etihad Airways (EY/ETD)

Etihad se sorprendió con la residencia en A380, presentando una habitación separada completa con camas, armarios largos, aderezos y salones juntos. Private Lounge, un servicio de comedor a la carta, así como atención a los detalles, hacer que la experiencia de primera clase se sienta exclusiva y muy personal.

13. Saudia (SV/SV)

Saudia presenta una suite cerrada en Boeing 777-300er con servicios árabes de lujo pero simples. Los platos árabes e internacionales se sirven sin alcohol, mientras que los salones exclusivos y el check-in facilitan que los pasajeros comiencen el viaje cómodamente. Los servicios de la tripulación de cabina son educados y atentos.

14. Corean Air (Ke/Kal)

Korean Air presenta una suite semi cubierta de Cosmos 2.0 al 777-300ER y unos 747-8. Una espaciosa cabaña con iluminación suave, servicios culinarios coreanos y occidentales, y salones tranquilos en Seúl ofrece un equilibrio entre el lujo y la calma.

15. Thai Airways (TG/THA)

Thai Airways presenta suites acentuadas de madera en 777-300er, completa con particiones de privacidad. Los servicios cálidos y amigables, los platos tailandeses auténticos y el spa de orquídeas reales en Bangkok agregan valor a la experiencia de lujo, a pesar de que los productos de aviones no son los últimos.

16. Oman Air (WY/OMA)

Omán Air acentúa la primera clase de íntima con seis suites por cabaña en A330 y 787. Suite infantil, puertas cerradas, camas cómodas y servicios de comidas árabes y occidentales, con champán. Check-in y sale en Muscat Agregue lujo sin costo tan alto como la aerolínea de la gran bahía.

17. Garuda Indonesia (GA/GIA)

Garuda Indonesia presenta una suite semi-personal en 777-300er y A330 para las rutas de Yakarta a Amsterdam, Londres y Tokio. Los servicios de la tripulación de cabina son cálidos y amigables, Rendang Food, Satay, y los platos internacionales hacen que la experiencia en el aire y la tierra sea muy satisfactoria.

18. China Eastern (MU/CES)

China Eastern ofrece suites amplias y privadas en Boeing 777-300er, grandes pantallas de entretenimiento, camas de lujo y acentos de oro. Los servicios culinarios incluyen platos chinos y occidentales, con elegantes salones de Shanghai y servicios de cabina educados y amigables.

19. Aerolíneas de China (CI/Cal)

Taiwan Airlines ofrece seis suite en 777-300er para vuelos de Pacífico cruzado. La atmósfera de la cabaña es tranquila, elegante y espaciosa, con taiwán de calidad, champán y amables servicios de tripulación de cabina. El salón Taipei moderno agrega comodidad previa al vuelo.

20. Kuwait Airways (U / SAFS)

Kuwait Airways ofrece suite semicerrada en 777-300er y A330neo, con sillas anchas, iluminación ambiental y camas cómodas. Los platos intermedios e internacionales se sirven elegantes, mientras que el salón en Kuwait City ofrece servicios de check-in privados y áreas tranquilas.