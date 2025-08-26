Adquirido ‘Chronology of Water’ de Kristen Stewart establece el lanzamiento de diciembre

Kristen StewartEl proyecto de pasión ha encontrado un hogar.

Después de un estreno en el Festival de Cine de Cannes, La fragua ha adquirido los derechos de América del Norte para el debut como directora de funciones de Stewart «,»La cronología del agua. «

La película se estrenó en la sección de Un cierto respeto de Cannes, donde surgió como uno de los títulos más alabados del festival, con críticos elogiando la audaz visión de Stewart. The Forge lanzará la película a los cines en diciembre para una carrera que califica los premios, seguido de un lanzamiento más amplio en enero. La compañía está posicionando el proyecto como la pieza central de su campaña de la temporada de premios.

Adaptado por Stewart de las memorias de Lidia Yuknavitch, «La cronología del agua» cuenta la historia de una mujer que sobrevive a una infancia abusiva antes de canalizar sus experiencias a natación competitiva, exploración sexual, relaciones tóxicas y adicción, y finalmente descubre su voz como escritora.

Imogen Poots interpreta a Yuknavitch en una actuación reveladora, junto con un elenco de conjunto también incluye a Jim Belushi, Thora Birch, Charlie Carrick, Susannah Flood, Kim Gordon y Tom Sturridge.

La película es producida por Charles Gillibert de CG Cinema International; Yulia Zayceva, Max Poklov y Svetlana Punte de Forma Pro Films; Michael Pruss y Rebecca Feuer de Scott Free; Stewart, Maggie McLean y Dylan Meyer de Nevermind Pictures; y Andy Mingo en asociación con Scott Aharoni, Alihan Yalcindag y Sinan Eczacibasi para curiosos gremlin. Los productores adicionales incluyen Christian Vesper para Fremantle; Yan Vizinberg, Abigail Honor y Chris Cooper para Lorem Ipsum Entertainment; y Mélanie Biossy para películas de Scala.

«Kristen [Stewart] No solo ha dirigido una película, ha forjado un mundo con una visión inconfundible: una que pulsa con dolor, deseo y desafío «, dijo Mark Mathias Sayre, CEO de The Forge.» «La cronología del agua» es diferente a cualquier cosa que hemos lanzado: visceral, expansivo y anclado por una actuación de Imogen poots que desechan y rebuilas a usted. La película es un logro importante en todos los niveles, y nos sentimos honrados de llevarla al público de América del Norte «.

Stewart, quien pasó ocho años desarrollando el proyecto, dice que está agradecida de que la película sea lanzada teatralmente con el apoyo completo de los premios: «Películas como la nuestra deberían ser nacidas en la pantalla y estoy agradecido de haber encontrado un equipo comprometido con apoyar a los cineastas independientes como son».

«La cronología del agua» actualmente tiene un puntaje del 93% en Rotten Tomatoes. Variedad lo elogió como «La belleza de lo que las películas pueden hacer».

El acuerdo norteamericano fue negociado por Sayre, Steven Michael Swadling y Decker Sadowski de The Forge, con WME independiente representando a los cineastas. Les Films du Losange maneja las ventas internacionales y la distribución francesa.