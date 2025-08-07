El Regente del Este de Kolaka le negó que obtuviera el KPT OTT

Kendari, Viva – Regente East Kolaka (Koltim) Abdul Azis negó que fuera anotado por una operación de artesanía (Ot) realizado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) República de Indonesia (RI).

Leer también: Regente: El aumento de las Naciones Unidas es del 250 por ciento en PATI, no todos los objetos fiscales



Colle Regent Abdul Azis cuando fue contactado en Kendari el jueves dijo que no conocía la información relacionada con el OTT realizado por la Comisión Anti -Rasuah en su área de trabajo. Según él, en este momento estaba temporalmente en la ciudad de Kendari, la provincia del sureste de Sulawesi (sureste de Sulawesi).

«No sé, en Kendari (cuando se le preguntó sobre su posición)», dijo Abdul Azis por teléfono.

Leer también: Ex Ministro de Religión Yaqut en el KPK: Alhamdulillah tuve la oportunidad de aclarar





Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

Sin embargo, cuando se confirmó con respecto a dos de su personal que fueron anotados por el KPT OTT, Abdul Azis inmediatamente apagó el teléfono.

Leer también: TV Hotel TV en Bali, los caucásicos estadounidenses exigieron 7 meses



Se sabe que la información de KPT OTT se extiende en varias redes sociales que establece que el regente de Koltim Abdul Azis está anetado por el KPT OTT. Sin embargo, después de ser rastreado por el OTT, fue llevado a cabo por dos de su personal e inmediatamente fue llevado a la Policía Regional del Sureste de Sulawesi.

Basado en noticias anteriores, el KPK RI realizó un OTT de un regente en el sureste de Sulawesi.

Sin embargo, aún no se sabe sobre los asuntos relacionados con OTT.

Tampoco ha presentado en detalle el número de partes aseguradas en el OTT.

La operación de arresto es la tercera este año.

El 16 de marzo de 2025, el KPK realizó un OTT relacionado con el presunto soborno del proyecto en el Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Ogan Komering Ulu Regency, Sumatra del Sur.

En segundo lugar, el 28 de junio de 2025, OTT estaba relacionado con el presunto soborno de proyectos de construcción de carreteras en la Oficina de Obras Públicas y Planificación Pública de la Provincia de Sumatra Norte, y la Unidad de Trabajo de Implementación Nacional de la Región I National de Sumatra. (Hormiga)