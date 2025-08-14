16 Medallas de galantería conferencias de personal de BSF para la Operación Sindoor







Dieciséis al personal de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) se les ha otorgado medallas de galantería por mostrar «valentía conspicua» y «valor inigualable» durante Operación Sindoor Contra Pakistán, el gobierno de la Unión anunció en la víspera del 79º Día de la Independencia de la India.

Los premios de galantería reconocen a las tropas que llevaron a cabo misiones atrevidas, incluida la destrucción de cámaras de vigilancia enemiga y ataques de drones neutralizantes a lo largo de la frontera entre India-Pakistán. El BSF protege la frontera internacional de 2.290 km de largo (IB) y la línea de control (LOC) bajo el control operativo del ejército en el frente occidental de la India.

«Este Día de la Independencia16 Valiente Seema Praharis (guardias fronterizos) se les otorga medallas de galantería por su notable valentía y valor inigualable, por ser resuelto y firme durante el OPS Sindoor. Las medallas son un testimonio de la fe y la confianza de la nación depositada en la primera línea de defensa de la India: la fuerza de seguridad fronteriza «, dijo el BSF en una publicación en las redes sociales.

La Operación Sindoor, realizada por las Tres Fuerzas de Defensa junto con el BSF en las primeras horas del 7 de mayo, dirigió a las instalaciones terroristas y militares en Cachemira ocupada por Pakistán y Pakistán. La operación fue una respuesta al ataque terrorista de la Pahalgama del 22 de abril en el que 26 personas, en su mayoría turistas, fueron asesinadas. Dos personal de BSF murieron en acción después de que Pakistán lanzó un ataque contra la India después de la Operación Sindoor, mientras que otras siete sufrieron heridas.

Entre los premiados, el subinspector Vyas Dev, quien perdió la pierna izquierda después de que un caparazón de mortero paquistaní llegó a su puesto, y el agente Suddi Rabha fue reconocido por emprender una misión «propensa a riesgos» para reponer las municiones a las tropas desplegadas hacia adelante, informó PTI.

La cita de Dev declaró que «sufrió lesiones que amenazan la vida, pero permaneció consciente, se estabilizó y valientemente participó en su tarea dada, motivó a sus compañeros soldados y exhibió un tremendo coraje». Rabha estaba de «hombro a hombro» con su comandante y se negó a ceder a pesar de las graves lesiones, informó PTI.

Otra unidad bajo el comandante asistente de subprobación Abhishek Srivastav, desplegado en Kharkola en Jammucontrató a un enjambre de drones paquistaníes el 10 de mayo. El agente de la cabeza Brij Mohan Singh y los agentes de los agentes depeswar Barman, Bhupendra Bajpai, Rajan Kumar y Basavaraja Shivappa Sunkada neutralizaron a los UAVS, pero un shell de mortero golpeó a su bunker, matando al subinspector Mohammammed Imteyaj y constituyó el constante. Se espera que se les otorgue póstumamente.

El comandante adjunto Ravindra Rathore, el inspector Devi Lal, el jefe de agente Sahib Singh y el agente Kanwaraj Singh fueron honrados por «coraje excepcional» bajo una presión intensa, salvando a un compañero jawan cuya vida estaba en peligro, informó PTI.

El subinspector asistente Udai Vir Singh destruyó una cámara de vigilancia paquistaní en medio de fuego enemigo «intenso» en el Jabowal Post en Jammu. A pesar de una metralla potencialmente mortal en la herida en el labio superior, Singh rechazó la evacuación y destruyó un «nido de ametralladoras pesados (post) paquistaníes.

«Sus acciones aseguraron una dominación ininterrumpida del lado indio e inspiraron a otros tropas», señaló su cita.

ASI Rajappa BT y el agente Manohar Xalxo emprendieron una misión de «alto riesgo» en Karotana Khurd Post el 10 de mayo para reponer las municiones de lanzagranadas automáticas a pesar de que un caparazón de mortero cae en la revista, sufriendo lesiones graves, pero completando la tarea. El comandante asistente Alok Negi y dos de sus tropas ejecutaron fuego de mortero «implacable y preciso» durante 48 horas, asegurando cero víctimas y manteniendo el dominio operativo.

El gobierno también anunció medallas de galantería para personal de otras fuerzas, incluidas 128 para la policía de Jammu y Cachemira, 20 para el CRPFy 14 para la policía de Chhattisgarh.

(Con entradas PTI)





