Netflix vende anuncios vinculados a los juegos de Navidad de la NFL

Netflix dijo que había agotado todo el inventario comercial vinculado a su segunda transmisión de NFL juegos en Navidad, la última señal hasta ahora que Los eventos deportivos están impulsando el mercado de publicidad de video Mientras Madison Avenue busca un gran público viendo el mismo contenido en el mismo momento.

Netflix dijo que había agotado «todo el inventario en el juego disponible» vinculado a dos juegos de la NFL, y «patrocinios cerrados con múltiples socios como Accenture, FanDuel, Google y Verizon en las características del juego y la transmisión». La compañía también dijo que aseguró a Doordash como el patrocinador presente de la temporada 2025-26 de «WWE Raw».

Los deportes se han convertido en un formato de maquillaje para la televisión, con más espectadores que optan por ver comedias y dramas con guiones en momentos de su propia elección. La dinámica penetra el valor de la televisión tradicional, que depende de su capacidad para proporcionar una audiencia amplia y simultánea para los patrocinadores.

Netflix reveló los nuevos patrocinios el jueves, ya que detallaba algunos resultados vinculados a sus recientes «por adelantado«Negociaciones. La compañía dijo que» más que duplicar nuestros compromisos generales «, y vio nuevos gastos de minoristas, gigantes de productos de consumo, vendedores de tecnología, anunciantes de telecomunicaciones, patrocinadores de salud y bienestar y compañías de entretenimiento ansiosas por correr la voz sobre el nuevo contenido.

Entre los programas que demostraron ser populares entre la comunidad publicitaria estaban la última temporada de «Stranger Things» y nuevas temporadas de «Bridgerton», «Emily in Paris», «Nadie quiere esto» y «Punto de carrera». Los anunciantes también estaban interesados en una nueva serie Will Ferrell Golf.

Los anunciantes invirtieron ampliamente más dólares publicitarios en la transmisión durante el mercado inicial de este año, Según los datos de Media DynamicsUna consultoría que rastrea la actividad por adelantado. Media Dynamics también dijo que la mayoría de las empresas tuvieron que reducir las tarifas que buscaban para llegar a 1,000 espectadores, una métrica conocida como CPM que desempeña un papel integral en las negociaciones iniciales, cuando las compañías de televisión estadounidenses intentan vender la mayor parte de su inventario comercial. Netflix y Amazon estuvieron entre las compañías que consideraron la disminución de las tasas durante el regateo de este año, según los compradores de los medios y los ejecutivos de ventas con conocimiento del mercado.