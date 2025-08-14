5 Hechos de calor polémico de la recitación de Umi Cinta, de una refutación de Rp1 millones al cielo a la respuesta de PBNU

Bekasi, Viva – El nombre de Putri Yeni o conocido como Amor amor se está convirtiendo en una cálida conversación en el universo virtual. La mujer de Bekasi fue viral después de la acusación de que prometió un boleto de entrada al cielo para los peregrinos que pagaron Rp1 millones.

El problema desencadenó una variedad de reacciones, que van desde las protestas de los residentes locales, la aclaración de Umi Cinta, hasta el centro de atención del Consejo de Ulema indonesio (Mui) y la Junta Ejecutiva Nahdlatul Ulama (Pbnu).

Se dijo que la recitación que se celebró en su residencia había cosechado el rechazo porque no había embolsado un permiso ambiental. De hecho, el tema de la práctica de «cerrado» y la presencia de perros de mascotas que causan interferencia para los residentes locales.

Aquí hay cinco de los últimos hechos relacionados con la polémica de la recitación de Umi Cinta, que está en el centro de atención pública:

1. mui asegúrese de no desviarse, pero la actividad se detiene temporalmente

El presidente de la ciudad de Bekasi, Mui, Saifuddin Siroj, enfatizó que la recitación de Umi Cinta no se encontró indicación de desviarse de las enseñanzas islámicas.

«Que la recitación allí no hay indicios de desviar de las enseñanzas islámicas. Repito, la recitación no tiene indicios de desviar de las enseñanzas islámicas», dijo, el jueves 14 de agosto de 2025 citado por Tvone.

Aun así, el MUI junto con la policía y el gobierno de la ciudad de Bekasi acordaron detener temporalmente la actividad hasta que se completó el proceso de licencia a los residentes.

2.

Umi Cinta negó la acusación de que estableció un arancel de Rp1 millones como un boleto para entrar al cielo.

«Pagar Rp1 millones está garantizado para ir al cielo, eso no es cierto, he jurado antes en el Corán, eso no es cierto. Todas las noticias que han sido virales para YouTube no son ciertas», dijo.

3. Aclaración sobre recitación cerrada y pintura de perros

Explicó que la recitación a menudo se llevaba a cabo en su casa a pedido de la congregación. La suposición de la recitación «cerrada» de él negó.

«Cerrado no es una actividad cerrada, no una enseñanza cerrada, pero mi casa está cerrada, porque hay un aire acondicionado», dijo.

Con respecto a los perros en su casa, Umi Cinta dijo que era porque solía tener un negocio de Petshop con servicios de cuidado de animales, incluidos perros, gatos, a conejos.

4. Protesta a los residentes porque no hay permisos ni trastornos animales

La actividad de recitación en Hamlet Hamlet Zamrud, pueblo de Cimuning, distrito de Mustikajaya, obtuvo el rechazo de los residentes. Los líderes religiosos locales, AB (54), revelaron que no había un permiso ambiental de RT/RW, y había una acusación de promesa de ingresar al cielo para aquellos que pagaron un Infaq Rp1 millones.

Además, los residentes se quejaron del sonido de los perros que a menudo ladran porque los propietarios rara vez están en casa. El rechazo se realizó a través de acciones y pancartas pacíficas que contenían las firmas de los ciudadanos.

5. PBNU le pide al gobierno que investigue presuntos «Tickets Heaven»

El presidente de PBNU en los asuntos religiosos, Ahmad Fahrur Rozi o Gus Fahrur, le pidió al gobierno que tomara medidas firmes si se demostró que había una práctica desviada.

«Vender el cielo a un precio de 1 millón se desvía claramente de las verdaderas enseñanzas del Islam, tal como se contiene en el Corán y la Sunnah, esto no está claro», dijo.

También le recordó al público que tuviera cuidado al elegir maestros o recitación. PBNU alienta al Ministerio de Religión y Ulama local a realizar una investigación y educación.