12 mejores dramas y películas que hacen a Lee Min Ho So Hallyu Star World

VIVA – con una cara hermosa y un fuerte carisma, Lee Min Ho se ha convertido en uno de los íconos más grandes de la industria del entretenimiento de Corea del Sur. Desde su debut, ha seguido mostrando habilidades de actuación extraordinarias en varios géneros, que van desde el romance, la acción hasta la fantasía.

Aquí hay 12 de los mejores dramas y películas que llevan a Lee Min Ho al pico de la gloria como una estrella de Hallyu de clase mundial, lanzándose desde Kbizoom. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Lee Min Ho Dalam Drama When the Stars Gossip

1. Campus secreto (2006)

El viaje profesional de Lee Min Ho comenzó a través de su papel de Park du Hyeon, un estudiante de secundaria que estaba obsesionado con el fútbol. Este drama destacó la presión de la vida de los adolescentes coreanos y mostró el gran potencial de Lee Min Ho desde el comienzo de su carrera.

2. Boys Over Flowers (2009)

Este drama es el punto de inflexión de la carrera de Lee Min Ho. Él interpreta el papel de Goo Jun Pyo, el líder arrogante pero el suave corazón de la pandilla F4. La química con Goo Hye Sun, que interpreta a Geum Jan Jan, hizo que la audiencia en todo el mundo se enamorara. No es sorprendente que los niños sobre flores se consideren uno de los dramas coreanos más legendarios de todos los tiempos.

3. Taste personal (2010)

Lee Min Ho interpreta a Jeon Jin Ho, un ambicioso arquitecto que fingió ser gay para quedarse en casa con Park Gae en (Son Ye Jin). Este drama combina la comedia romántica y la calidez emocional, al mismo tiempo que muestra el humor y el encanto natural de Lee Min Ho.

4. City Hunter (2011)

En este drama de acción, se transformó en Lee Yoon Sung, un agente secreto que quería vengarse de los funcionarios corruptos. Acción de acción, romance y tensión combinados perfectamente, lo que hace que City Hunter sea una prueba de que Lee Min Ho no solo es una cara guapa, sino también actor talento con profundidad emocional.

5. Faith (2012)

Diferente de antes, Lee Min Ho interpreta al general Choi Young de la dinastía Goryo que trajo a los médicos modernos al pasado. Este drama de género histórico y de fantasía muestra la capacidad de Lee Min Ho para traer un personaje duro pero un corazón suave.