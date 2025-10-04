Un candidato más para el entrenador de reemplazo Ruben Amorim apareció en MU

VIVA – Manchester United Según se informa, comenzó a mirar al entrenador italiano, Robert de Zerbi, para reemplazar Ruben Amorim cuya posición comenzó a ser sacudida después del comienzo de la decepcionante temporada en Liga Premier.

Leer también: ¿Mu vs Sunderland, el último partido de Ruben Amorim?



El informe de TeamTalk dijo que la gerencia de los Red Devils comenzó a preparar una opción de respaldo si el rendimiento del equipo no mejoraba. Se dice que el nombre de Zerbi, quien actualmente está entrenando a Marsella, se incluye en la lista principal de posibles nuevos entrenadores.

Aun así, el campamento del Manchester United no ha planeado despedir a Amorim en el futuro cercano. La gerencia todavía brinda la oportunidad al entrenador portugués de revertir la situación. Sin embargo, tampoco cierran la puerta para el cambio si la tendencia negativa continúa.

Leer también: Erik Ten Hag volverá al entrenamiento Ajax



De Zerbi está en aumento en Europa. El hombre de 46 años se conoce como entrenador con una filosofía de ataque y progresivo. Su nombre comenzó a sobresalir cuando traer a Sassuolo parecía atractivo en la Serie A, antes de que más tarde entrenara con éxito a Brighton & Hove Albion en la liga inglesa.

Después de dos temporadas en Inglaterra, De Zerbi continuó su carrera en Francia con Marsella. Junto con el club apodado Les Phoceens, trajo con éxito al equipo a aparecer en la Liga de Campeones y registró resultados impresionantes en la Ligue 1.

Leer también: Rasmus Hojlund abrió la voz después de ser acusado de la sátira del Manchester United con celebración



Ese éxito hizo que el Manchester United mirara nuevamente. Además, De Zerbi tiene experiencia en la Premier League y se considera adecuado con el personaje del juego rápido y agresivo que quieren los fanáticos de los Red Devils.

Mientras tanto, Sir Jim Ratcliffe como propietario de una parte de las acciones del Manchester United todavía brinda apoyo total a Amorim. Sin embargo, también se dice que prepara pasos anticipatorios si el rendimiento del equipo no mejora en el futuro cercano.

Además de De Zerbi, también se incluyen varios otros nombres en el radar, incluido Kieran McKenna, que ahora maneja la ciudad de Ipswich. Sin embargo, se dice que De Zerbi es el candidato más realista debido a su experiencia en la competencia británica.

Si el Manchester United realmente quiere a De Zerbi, el próximo desafío son las negociaciones con Marsella. Se cree que el club francés no se libera a su entrenador fácilmente considerando la actuación elegante que se ha mostrado hasta ahora.