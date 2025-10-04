El jefe del Manchester City, Pep Guardiola, cree que Nico González continuará mejorando.

Nico González se adapta a la vida en el Manchester City y como el sustituto de Rodri

Esta temporada, la paciencia puede ser la palabra determinante del centro del campo de Manchester City.

La paciencia con Rodri mientras encuentra los pies nuevamente después de una grave lesión en la rodilla, ha eliminado la mayor parte de nueve meses, y la paciencia con Nico González mientras se adapta en azul e intenta llenar los considerables zapatos de Rodri.

González llegó por £ 50 millones en enero y gradualmente jugó cada vez menos cuando City luchó por su forma. Ha realizado esta campaña de ocho actuaciones y ha sido confiado al crucial papel del mediocampo en el que Mateo Kovacic fue herido.

Y aunque el jurado está quizás en la viabilidad de González como mediocampista defensivo, la impresión de 23 años en Pep Guardiola con el jefe de la ciudad cerca de señalar a señalar los aspectos positivos en el juego de la obra del ex hombre de Porto en la víspera del triple de la Premier League a Brentford.

«En los 30 minutos que jugó Nico González (para Mónaco), fue el jugador que recuperó más pelota en transición», dijo Guardiola, del hombre que dio una controvertida penalización de última hora cuando su bota se conectó con la cabeza de Eric Dier en la caja.

Guardiola finalmente habló con González en el campo después de que la Copa Carabao había superado a Huddersfield el mes pasado, una de las muchas conversaciones con el español durante ese partido.

Está claro que el líder de la ciudad está desesperado en el campo de González para mejorar y comprender el mensaje que se transmite. Y Guardiola está convencido de que hará eso.

«Es tan joven. No es como si hubiéramos tenido siete u ocho años juntos», dijo. «Ni siquiera tuvo un año con nosotros en un período difícil y hay muchas cosas que va a tomar en un paso a paso porque tiene una distancia ancha. Es increíblemente entrenable, no todos los jugadores lo son. Lo obtendrá.

«Incluso Rodri cuando comenzó en su primera temporada, luchó, es normal. Pero Nico es Nico. Tiene que ser Nico».

Quizás sea Nico en Brentford en línea con Rodri en la línea y Kovacic insiste en su primera participación de la campaña después de dos juegos bajo los subs.

Es probable que los tres tengan tiempo de juego con City Verdurwing en cuatro frentes y Rodri no puede jugar tres juegos por semana.

El español debe manejar su cuerpo y la ciudad debe encontrar una manera de garantizar que esté en forma y esté disponible para las competiciones estacionales, pero no a expensas del ritmo del partido. Es un equilibrio delicado, y quizás imposible, y que hace que González sea aún más importante.

Guardiola sabe que la llegada no es el artículo completado en enero, pero existe un claro deseo tanto del jugador como del gerente para desarrollar al joven de 23 años en un artista de élite que puede manejar competencias en ausencia de Rodri. El ganador de Ballon d’Or 2024 en el mejor de los casos es el mejor, pero Guardiola acepta que esos niveles pueden ser gratuitos durante unos meses.

«Rodri estará listo para la Copa del Mundo y el próximo año obtendremos el mejor Rodri», dijo Guardiola esta semana.

Por ahora, esperará que lo mejor de Nico González pueda llenar cada vacío de Rodri.