Las fuertes lluvias desencadenan el cierre de escuelas y universidades en Shimla







La situación de la lluvia en Himachal Pradesh Y Jammu y Cachemira no parecen estar mejorando. Con intensos hechizos de lluvia que continúan el martes, las autoridades en Shimla han ordenado el cierre de las instituciones educativas, informó ANI.

Las fuertes lluvias durante la noche desencadenaron deslizamientos de tierra, árboles desarraigados y bloquearon varios caminos en todo el distrito, lo que llevó a las autoridades a entrar en acción.

Al dirigirse a la alarmante situación del clima en el estado, el Comisionado Adjunto, Anupam Kashyap, en un orden oficial, declaró que todas las escuelas gubernamentales y privadas, colegios, ITI, politécnicos, institutos de enfermería y centros de Anganwadi permanecerán cerrados el martes manteniendo la seguridad de los estudiantes. La decisión se produce después del Departamento de Meteorología de la India (Imd) predijo un aguacero en la región durante las próximas 24 horas, informó ANI.

Los funcionarios estatales también han dicho que «todos los jefes interesados ​​de los departamentos están dirigidos a garantizar un cumplimiento estricto de esta orden en interés de la seguridad de los estudiantes».

Mientras tanto, el nivel del agua del río Beas en Mandi ha visto un aumento significativo después de la lluvia continua. El IMD ha emitido una alerta roja para los distritos de Chamba, Kangra y Mandi, pronosticando lluvias extremadamente fuertes acompañadas de rayos y tormentas eléctricas En los próximos dos días.

El lunes también, los funcionarios habían dirigido escuelas y universidades, excluyendo las instituciones residenciales, para permanecer cerradas en los distritos de Bilaspur, Hamirpur, Una y Solan.

Las instrucciones se produjeron después de que el Departamento de Meteorología de la India (IMD) emitió una alerta roja el lunes, lo que indica una fuerte lluvia extremadamente fuerte en tres distritos de Himachal Pradesh, Chamba, Kangra y Mandi, durante las próximas 48 horas. También se han emitido alertas naranjas y amarillas para varios otros distritos del estado.

Según el último pronóstico de IMD, se emitió una alerta roja para Chamba, Kangra y Mandi el lunes. Para el martes, la alerta roja permanece en su lugar para Chamba y Kangra, mientras que para Mandi, la alerta fue degradada a Orange, junto con Kullu, informó Ani. También se emitió una alerta de naranja para UNA, Bilaspur, Hamirpur y Kullu para el lunes, mientras que una alerta amarilla está vigente para Solan y Shimla.

El científico principal de IMD en Himachal Pradesh, Sandeep Kumar Sharma, dijo a los medios que «el monzón se ha mantenido activo en el estado en las últimas 24 horas, particularmente en una, Bilaspur, Chamba, Kangra y Solán Distritos, con áreas aisladas que reciben lluvias pesadas a muy fuertes «.

«La actividad más alta se registró en el distrito de Bilaspur, donde de cinco a seis estaciones informaron una lluvia muy fuerte. La más alta fue de 190 mm en Kongo, seguido de 160 mm en Jot en el distrito de Chamba. También se registró fuertes lluvias en Nadaun y Sundnagar», agregó Sharma.

(Con entradas de ANI)





