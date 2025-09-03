Kuwait temía contra el equipo nacional indonesio, afortunadamente estaba Taiwán

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivertafirmó estar decepcionado plan de enfrentar a Kuwait en FIFA Matchday Septiembre de 2025 en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, ciertamente canceló.

Inicialmente, Indonesia estaba programada contra dos equipos del Medio Oriente, Kuwait el 5 de septiembre y el Líbano el 8 de septiembre. Sin embargo, Kuwait se retiró de repente y su posición fue reemplazada Taiwán.

«Por supuesto, no estamos muy contentos porque dos semanas antes del partido es difícil de encontrar al oponente correcto. Afortunadamente, Taiwán está dispuesto a jugar», dijo Kluivert mientras lidera el entrenamiento abierto en el Field C, el complejo GBT Stadium, Surabaya, el martes.

El juicio contra Kuwait y el Líbano fue realmente preparado por PSSI para calentar el motor Garuda antes de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. El oponente fue elegido porque se consideraba que tenía un personaje de juego similar a Arabia Saudita e Irak, dos enemigos duros indonesios en la ronda de clasificación de octubre.

Aunque el oponente cambia, Kluivert confirma que su enfoque principal sigue siendo el rendimiento de sus hijos adoptivos. «No importa cómo jueguen los oponentes. Como entrenador, me concentro en mi equipo, cómo enfrentamos a los oponentes de la manera correcta», dijo.

Este partido también fue la primera experiencia de Kluivert para llevar al equipo nacional a competir en Surabaya. La primera impresión del entrenador holandés fue bastante positiva. «El campo es muy bueno, el clima es extraordinario. Estoy muy feliz», dijo.