Se ha vinculado al Manchester United con un movimiento directivo de Zinedine Zidane y el ícono francés finalmente se ha pronunciado sobre su posible próximo movimiento.

Zinedine Zidane ha sido vinculado con el Manchester United (Imagen: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images))

El ícono del Real Madrid y entrenador ganador de la Liga de Campeones, Zinedine Zidane, dice que planea entrenar a Francia en el futuro después de vínculos sobre su traslado al Manchester United. El francés fue mencionado como posible candidato para sustituir a Rubén Amorim después de que el técnico portugués sufriera un comienzo de temporada difícil.

La presión sobre el ex entrenador del Sporting CP ha disminuido después de una muy necesaria victoria sobre el Sunderland en vísperas del parón internacional. El United ocupa el décimo lugar en la Premier League y regresa a la máxima categoría contra el campeón defensor Liverpool, que ha perdido sus últimos tres partidos.

Zidane ha estado vinculado con el puesto de Old Trafford durante varias temporadas después de una serie de vacantes, pero el United ha optado por jugadores como Ralf Rangnick, Erik ten Hag y Amorim. Todavía hay incertidumbre sobre el futuro de Amorim y se prevé que Zidane suceda al estratega a pesar de estar fuera del banquillo desde 2021.

Sin embargo, su reciente declaración pinta un panorama preocupante para los seguidores del United que quieren al icónico mediocampista al mando mientras reitera su amor por los gigantes italianos, pero primero tiene planes de dirigir a Francia.

«Definitivamente regresaré», dijo. «No lo sé.

«Esto no había sucedido antes, tomé otras decisiones. La Juve siempre estará en mi corazón, me aportó mucho desde el principio cuando fui allí.

«En cuanto al futuro, no lo sé. Tengo la sensación de que en el futuro me gustaría entrenar a la selección nacional, no necesariamente ahora, sino algún día».

El contrato de Didier Deschamps con la selección de Francia expira después del Mundial de 2026 y el exitoso seleccionador nacional ya ha indicado que quiere dejar su puesto, poniendo otro obstáculo a la oportunidad de Zidane de hacerse cargo del United.

“Esto terminará en 2026”, dijo Deschamps al canal de televisión francés TF1. «Lo tengo muy claro. He cumplido mi condena, con las mismas ganas y la misma pasión de mantener a Francia al más alto nivel, pero 2026 es [a] muy bien [time to stop].

‘Tienes que poder decir basta, hay una vida después de esto. Lo mas importante [thing] El objetivo es que Francia se mantenga en la cima, como lo ha hecho durante muchos años».

