¿Ryan Poles insinuó los planes del Draft de la NFL para 2026 de los Bears?

Si bien puede parecer un poco prematuro para usted o para mí mirar hacia el Draft de la NFL del próximo abril, para los tomadores de decisiones en la liga que participarán en la realización de estas posibles selecciones que alterarán la franquicia, nunca es demasiado temprano para comenzar a hacer su tarea. Según esa lógica, es justo que consideremos Osos de chicago El gerente general Ryan Poles será una de las figuras más estudiosas de la directiva de la liga.

Dado que los Bears no salieron al campo en la Semana 6 hasta el lunes por la noche, Ryan Poles pudo usar su sábado para hacer un viaje corto de Chicago a Champaign para ver un enfrentamiento entre los 25 mejores del Big Ten que contó con un puñado de jugadores que se dirigirán a la Liga Nacional de Fútbol la próxima primavera.

El danés Brugler del Athletic compartido en las redes sociales que Ryan Poles – y Cardenales de Arizona El gerente general Monti Ossenfort – ambos asistieron al juego Ohio State vs. Illinois, que parecía al menos semi-interesante en el papel antes del inicio, pero se convirtió en una victoria aplastante de los Buckeyes con bastante rapidez, continuando una tendencia de toda la temporada para el equipo mejor clasificado del país.

Brugler, quien realiza un extenso trabajo de draft para The Athletic, señaló que seis de sus 100 mejores prospectos defensivos estaban en el campo del Gies Memorial Stadium, y dadas las luchas que los Bears han tenido en este lado del balón hasta ahora en 2025, sería razonable suponer que los polacos estaban vigilando a algunos de esos muchachos.

¿Quiénes son estos seis jugadores y cuál es el rango que los Bears necesitarían seleccionar durante el Draft de la NFL de 2026 para tener una oportunidad con cada uno de estos destacados? Echemos un vistazo:

¿A quién podría haber estado explorando Ryan Poles el sábado?

Caleb Downs (Seguridad, Estado de Ohio – Rango FFP: 2)

La única vez en la historia de la liga que un back defensivo fue seleccionado con la primera selección general en el Draft de la NFL fue allá por 1956, cuando los Pittsburgh Steelers le dieron a Gary Glick de Colorado A&M la respuesta a esta oscura pregunta de trivia. Curiosamente, los Steelers utilizaron principalmente a Glick como pateador en sus dos primeras temporadas antes de trasladarlo exclusivamente a tareas de back defensivo en el tercer año.

Caleb Downs no jugará como pateador una vez que se vaya a los profesionales, ni será utilizado con moderación en su posición preferida de profundo durante los primeros dos años de su carrera. Sin embargo, podría convertirse en el segundo back defensivo en ser seleccionado en primer lugar en el Draft de la NFL. Es así de impactante, y con la forma en que el fútbol ha evolucionado a lo largo de los años, tiene sentido que Downs sea potencialmente el hombre que pueda contrarrestar esta tendencia de seis décadas.

A menos que la temporada de los Bears se desvíe de una manera realmente sorprendente y catastrófica, Chicago no estará en juego para Downs el próximo abril.

Arvell Reese (apoyador, estado de Ohio – Rango PFF: 11)

Arvell Reese, uno de los prospectos de más rápido crecimiento en la temporada de fútbol universitario de 2025, es un apoyador central versátil, explosivo y embriagador que ha sido el mejor defensor de Buckeye en una defensa repleta de jugadores que pronto jugarán el domingo.

Los equipos elegidos entre los diez primeros del Draft pueden terminar ahuyentando a Reese solo porque no hay mucho valor en la posición tradicional de apoyador, lo que me duele un poco el corazón porque durante mis años de preadolescencia y adolescencia jugué al fútbol. I era apoyador. Dicho esto, si Chicago está eligiendo a los adolescentes y Reese está en el tablero, es absolutamente una elección que los Bears deberían considerar hacer.

Seguro, Tremaine Edmunds (bajo contrato hasta la temporada 2026) y TJ Edwards (2027) permanecerá en escena, y hay optimismo en Halas Hall de que ruben hipolite fue un robo en el Draft 2025, pero si estás buscando el próximo Monstruo del medio caminoReese sería un gran tipo para asumir ese papel.

Kayden McDonald (Tackle defensivo, Estado de Ohio – Rango PFF: 38)

El Grady Jarrett La experiencia aún no ha arrojado un rendimiento prometedor, todavía estamos esperando el Gervon Dexter ruptura, y Shemar Turner (la selección general número 62 en el Draft de la NFL de 2025 que ha registrado solo 39 jugadas en total en cuatro juegos de los Bears esta temporada) ha sido MIA. En otras palabras, los Bears necesitan ayuda en el interior de su línea defensiva, y Kayden McDonald sería un refuerzo adecuado.

Además de ser la encarnación humana del proverbial ‘objeto inamovible’, McDonald es considerado un líder de vestuario de gran carácter en Columbus, y no puedes tener muchos de ese tipo de tipos en tu plantilla. Dependiendo de cómo avance la temporada y de cómo pruebe en el Combine, McDonald podría terminar siendo una selección tardía de la primera ronda, aunque Chicago podría potencialmente apuntar a él en la segunda ronda.

Sonny Styles (apoyador, estado de Ohio – Clasificación PFF: 41)

Mi tocayo es un apoyador de seguridad convertido en un alto nivel para los Buckeyes, por lo que existen algunas preocupaciones sobre su capacidad para captar los matices de la posición. Sin embargo, estaría dispuesto a apostar a que Styles es un ascendente previo al draft y proyecta ser uno de los mejores atletas de su clase en su posición.

«Con 6-4 1/2, 243 libras, él (Styles) saltó en largo 11-0, saltó vertical 40 pulgadas y se puso en cuclillas 675 libras», informó The Athletic. Bruce Feldman escribió en su columna anual Freaks List en agosto. «Su grasa corporal es del 10 por ciento. Si no fuera por Jeremiah Smith, Styles sería el mayor monstruo de los Buckeyes».

Styles no cumplirá 21 años hasta noviembre, por lo que todavía tiene mucho tiempo para desarrollarse. Si sale para el Draft de la NFL de 2026, es difícil imaginar que pasará a la Ronda 3.

Gabe Jacas (Edge, Illinois – Clasificación PFF: 51)

Gabe Jacas, ex luchador de la escuela secundaria All-State en Florida, usa esas habilidades a su favor, mostrando una gran técnica de mano y una poderosa explosión saliendo del borde. Todavía está un poco crudo, pero según todos los indicios es un trabajador incansable que ha rehecho su cuerpo significativamente desde el final de la temporada 2024.

«Gabe Jacas es la definición de ética de trabajo y dedicación. El fútbol se ha convertido en su estilo de vida. Desde los entrenamientos temprano en la mañana hasta los entrenamientos al final de la tarde», le dijo a Feldman el entrenador de fuerza de Illinois, Tank Wright. «Ha perdido más del siete por ciento de su grasa corporal desde la temporada pasada hasta el comienzo de esta».

Los Bears necesitan algo de jugo para salir del borde, y el producto local podría darles precisamente eso como una selección de segunda o tercera ronda.

Davison Igbinosun (esquinero, estado de Ohio – Clasificación PFF: 156)

Aunque Davison Igbinosun actualmente se proyecta como una selección del tercer día en el Draft de la NFL de 2026, ya se comporta como un esquinero de primer nivel, hablando todo tipo de basura luego de la victoria de los Buckeyes el sábado. Cuando a Igbinosun le dijeron que tenía cuatro pases desviados contra Illini, el corner senior emitió una advertencia a los mariscales de campo contrarios:

“Deja de tirarme”.

Este es el tipo de energía que quiero en una sala defensiva de los Bears a la que le vendría bien algo de profundidad detrás. Jaylon Johnson, Tyrique Stevenson y Kyler Gordon.