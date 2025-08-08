El estallido de la mitad del partido de Danielle Collins aumenta las cejas

Durante su partido de apertura en el Abierto de Cincinnati Contra Taylor Townsend el viernes, Danielle Collins dejó a los fanáticos que colectivamente se rascaban la cabeza después de un estallido en el partido medio.

En el segundo set, con Townsend hasta 2-0 en un desempate que podría ganarle el partido, Collins se volvió hacia su caja de jugadores y comenzó a gritar en un tono que dejó a los fanáticos y espectadores confundidos y preocupados.

Aunque es difícil distinguir exactamente lo que dijo el antiguo número 7 del mundo, en un momento, se puede escuchar a ella gritar:

«¿Por qué está sucediendo esto?»

Después de perder el desempate 7-2, Collins luego procedió a salir de la corte después de estrecharle la mano con su oponente, dejando atrás todas sus pertenencias, al igual que el ex número 1 del mundo de ATP. Daniil Medvedev lo hizo después de su apertura de Mubadala Citi DC Pérdida ante Corentin Moutet mes pasado.

El periodista Andrew Jerell Jones compartió imágenes del momento a través de las redes sociales, como se ve a continuación:

En una muestra de buen espíritu deportivo, Taylor Townsend agarró la bolsa del veterinario de la WTA y se la entregó a su equipo como se ve a continuación:

Mientras que Collins jugó bien a veces, registrando siete ases a los dos de Townsend, los errores no forzados y las fallas dobles continuaron acumulándose para el ganador del Abierto de Miami 2024 también.

Por otro lado, Townsend jugó un partido constante, pareciendo estar un paso por delante de Collins, ganando el 71% de sus puntos de primer servicio.

Mirando la decepcionante temporada de 2025 de Danielle Collins

Al comienzo de la temporada 2025, Danielle Collins estaba sentada a las afueras del Top 10 de la WTA después de una gran victoria de Masters 1000 en Miami el año pasado.

Desde el comienzo de la temporada, sin embargo, su clasificación ha seguido cayendo.

A principios de abril, su clasificación bajó a 40, antes de que finalmente cayó a 54 a fines de mayo. Si bien parecía que la clasificación de Collins ha encontrado el piso, luego cayó al No. 66 después de no poder defender los puntos de la cuarta ronda de Wimbledon 2024.

Después de una salida temprana en DC a fines del mes pasado, una ronda de 64 salidas en Montreal y una salida de primera ronda en Cincinnati, Collins ahora se dirige al Abierto de los Estados Unidos en el No. 58 en el Ranking en vivo de WTA.

La impresionante carrera de 2025 de Taylor Townsend continúa después de la conmoción cerebral

Después de un comienzo difícil de la temporada 2025 que vio a Taylor Townsend sufrir salidas de primera ronda en el Abierto de Australia y el Abierto de Mubadala Abu Dhabi, Townsend no logró salir de las rondas de clasificación en Doha, Dubai e Indian Wells.

Luego, en el Abierto de Miami, las cosas parecían hacer clic para el estadounidense mientras luchaba a través de los clasificatorios y se abrió paso en la ronda de 32, donde perdió ante el medallista de oro olímpico Qinwen Zheng.

Días después, durante su partido de dobles de cuartos de final con Katerina Siniakova contra Storm Hunter y Caroline Dolehide, Townsend sufrió una conmoción cerebral que la dejó con síntomas persistentes durante casi dos semanas completas.

Como explicó en mayo durante una entrevista con Rolandgarros.com:

«Cuando me establecí y me normalicé fuera del mundo del tenis, pensé, ‘Whoa. Definitivamente no me siento normal'», dijo, recordando síntomas que requirieron aislamiento tranquilo para volver a establecer su cuerpo.

«Sensibilidad a la luz, mareos, visión borrosa. Eso duró casi diez días: tendría dolores de cabeza todo el día, estarían en diferentes lugares, detrás de mis ojos y mi cuello, y también tenía latigazo cervical, por lo que mi cuello y mi columna cervical estaban jodidos. No podía girar la cabeza».

Ahora, de vuelta al 100%, Townsend está ansioso por cerrar la temporada 2025 fuerte.