Persija cede a tres jugadores jóvenes hasta el final de la temporada, se centra en la madurez mental y las horas de vuelo

VIVA – Entrando en una fase crucial a mitad de temporada, persia Yakarta tomó medidas tácticas para mantener la continuidad de la regeneración del equipo. No solo una reorganización, los Kemayoran Tigers eligieron el camino del desarrollo prestando a tres de sus jugadores jóvenes a otros clubes para garantizar que el proceso de formación se desarrolle de manera más óptima.

Lea también: Bojan Hodak habló sobre los rumores de que Federico Barba dejaría Persib



Esta decisión se tomó poco después de que Persija pusiera fin a su cooperación con Alwi Fadilah. Los tres jugadores liberados temporalmente son Alfriyanto Nico Saputro, Figo Dennis y Jehan Pahlevi. Los tres fueron cedidos hasta final de temporada con el principal objetivo de ampliar sus horas de juego y ultimar su preparación para competir a nivel competitivo.

En toda la BRI Superliga 2025/26, estos tres nombres han saboreado la oportunidad de estar en el primer equipo. Nico apareció en cinco partidos y registró una asistencia. Figo jugó dos partidos, mientras que Levi tuvo una oportunidad de jugar. Sin embargo, la intensidad de la competencia significa que su espacio de juego sigue siendo limitado.

Lea también: ¡El Clásico caliente! Federico Barba amenaza con ausentarse del Persib vs Persija, aquí tres fuertes razones



Persija considera que el endeudamiento es una solución realista para no obstaculizar el proceso de desarrollo. Con minutos de juego más consistentes en su club de destino, el club espera que los tres puedan regresar con calidad y más preparados para competir en el primer equipo.

Director deportivo de Persija Yakarta, El último BambangDestacó que este plan no es sólo un préstamo ordinario. Considera este período como una parte importante en el proceso de formación del carácter de los jugadores jóvenes, especialmente para enfrentar la presión de la competencia real.

Lea también: Dos jóvenes jugadores de Persija son optimistas de que los Kemayoran Tigers aplastarán a Persib Bandung en GBLA



«Consideramos este período de cesión como una parte importante de su proceso de desarrollo. No se trata sólo de jugar minutos, sino también de cómo lidiar con la presión y mantener la consistencia. Queremos que regresen a Persija con una experiencia más rica y una mentalidad más preparada», dijo Bambang Pamungkas, citado en la página de la I-League, el jueves 8 de enero de 2026.

Para Nico, Figo y Levi, pedir prestado no es nada nuevo en sus carreras. Nico anteriormente hizo 24 apariciones con Dewa United en la temporada 2024/25 BRI Liga 1. También tuvo tiempo de reforzar al PSIM Yogyakarta en la Liga 2 para la temporada 2023/24.

Figo Dennis también vivió una experiencia similar. Junto al PSIM, este joven jugador formó parte del plantel que logró lograr el ascenso a la BRI Super League 2025/26, con un total de ocho apariciones. Mientras tanto, Jehan Pahlevi perfeccionó sus horas de vuelo con Persiku Kudus y participó en 10 partidos.