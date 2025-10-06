Última lesión de Man of the Man City cuando Rodri da actualizaciones después de Brentford su miedo

La nueva noticia de Man City cuando Rodri se hizo cumplir en la primera mitad de la victoria de la Premier League en Brentford el domingo

Rodri fue forzado en la primera mitad del partido de la Premier League de Man City contra Brentford con una lesión (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

Manchester City se enfrenta a un nervioso esperando algunos problemas de lesiones cuando comienza el segundo descanso internacional de la temporada.

City jugó una victoria por 1-0 contra Brentford el domingo por la tarde con el gol de la primera mitad de Erling Haaland, que resulta ser la diferencia entre los dos equipos. La victoria trasladó a la ciudad en tres puntos de arrendamiento de líderes Arsenal.

Pep Guardiola ahora tiene tiempo para preparar a su equipo para su próxima salida de la Premier League, con City no de vuelta en acción hasta el sábado 18 de octubre cuando se enfrentan al Everton en el estadio Etihad.

Rodri fue obligado a partir del campo en la primera mitad del juego contra Brentford con una lesión en los isquiotibiales y no jugará un papel para España durante el descanso internacional, lo que aumenta el miedo a un informe de las lesiones más largas.

El jugador mismo dio una actualización positiva después del juego.

«Estoy bien», dijo. «Me sentí un poco en los isquiotibiales, pero parece que no es tanto. Lo más importante fue la victoria.

«Estiré un poco la pierna, un poco como en la final del euro. Estiré un poco, pero es parte del proceso.

«No siento que sienta el poder muscular, me siento fresco, pero lo más importante es que no es tan grande.

«Es parte del proceso. Lo bueno de esto es que sales, no dejas que el músculo se estire ahora. Lo bueno es el descanso, por lo que en este sentido será aún mejor recuperarse y con suerte puedo estar en el próximo juego».

Ese sería un gran impulso para la ciudad y esperarán poder dirigirse a más jugadores.

Los tres de Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri podrían regresar para el partido contra Everton.

Khusanov continúa su recuperación de una lesión que fue recogida contra el Arsenal el mes pasado cuando fue retirado durante el descanso, mientras que Marmoush sufrió una lesión en la rodilla durante el último descanso internacional.

Ait-Nouri tomó una lesión en el tobillo durante su debut contra el Tottenham Hotspur. Aunque no fue incluido en el equipo de Alegria para el descanso internacional, podría regresar al entrenamiento con City hacia el final del descanso actual.

Por lo tanto, significa que City podría dar la bienvenida a los tres jugadores para la colisión contra Everton.

—

