50 estudiantes comenzaron a seguir la escuela de personas básicas en Surakarta

SOLO (Antara) – No menos de 50 estudiantes divididos en dos grupos de estudio, comenzaron a participar en la escuela de personas básicas Surakarta 2 que tuvo lugar en el Centro de Entrenamiento Vocacional y de Productividad de Surakarta (BPVP), Java Central.

Durante el período de apertura de la introducción del entorno escolar para la Escuela de Pueblo Básico Surakarta 2 el lunes, el viceministro social Agus Jabo Priyono dijo que el momento del proceso de reclutamiento se llevaría a cabo hasta que llegara a cuatro grupos de estudio.

«Porque reclutar estudiantes en las escuelas primarias es muy difícil. Esta escuela humana del presidente Pabowo está destinada a los residentes que son menos capaces de romper la pobreza», dijo.

Dijo que uno de los esfuerzos para aliviar a los pobres extremos, uno de los caminos era establecer una escuela popular.

«La orden del presidente en 2026 extrema pobreza debe ser un cero por ciento y en 2029 la pobreza debe ser inferior al 5 por ciento. Las escuelas de personas como una forma para el alivio de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema», dijo.

Dijo que la escuela humana que se usaba actualmente era temporal. En el futuro, el gobierno construirá una escuela permanente en la regencia de Sukoharjo con un área de 8.2 hectáreas.

«Así que no se preocupe, construiremos una gran escuela permanente con instalaciones completas», dijo.

Mientras tanto, dijo, la existencia de esta escuela pública alivia a la comunidad desfavorecida porque el Estado asumirá todas las necesidades de los estudiantes.

«Esto debería comenzar con la escuela primaria porque el presidente quiere que la reducción de la pobreza comience temprano. Casi el 76 por ciento de los niños detienen la escuela porque sus padres no pueden y el 74.51 por ciento de las personas pobres en educación primaria y más bajas.

Entonces, ¿por qué tener que recoger al gobierno desde la escuela primaria y cuidarlo debido a los datos? «, Dijo.

En esa ocasión, los estudiantes de diferentes edades comenzaron a ingresar a las escuelas humanas y a dormir en el dormitorio que se proporcionó. Agus pidió a los padres que se los animaran a dejar de lado a sus hijos para prepararse para un futuro mejor.

También solicitó que, mientras estaba en el niño un dormitorio no visitaba con demasiada frecuencia para que pudieran ser más independientes.

«Puedes visitar cuando está de vacaciones. Más tarde en ciertos momentos también pueden ir de vacaciones en casa», dijo.

En la misma ocasión, el alcalde de Surakarta, Respati Ardi, pidió a las familias de los estudiantes que confiaran a sus hijos al estado.

«Damas y caballeros, confíen en nosotros el gobierno. No somos una broma, no ignoramos. Esperamos que estén en las manos más adecuadas y alivian a mujeres y caballeros», dijo.

También promete invitar a los niños a caminar por la clase, para que puedan estudiar más en las escuelas de las personas.

