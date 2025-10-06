¡Se revelan las úlceras del proyecto West Kalimantan PLTU! El ex jefe de PLN y la hermana de Jusuf Kalla se convirtieron en sospechoso de corrupción

Yakarta, Viva – La policía nacional puso a cuatro personas como sospechar En el caso de las acusaciones corrupción Proyecto de desarrollo de la planta de energía de vapor (Pltu) 1 Mempawah, West Kalimantan. Uno de ellos es el ex director presidente de PLN, Fahmi Mochtar.

Este caso salió de un proyecto estratégico llevado a cabo en 2008 a 2018. Sin embargo, el proyecto con una capacidad de 2×50 megavatios se estancó y causó grandes pérdidas para el país.

Head of Corps Corps Corruption Act (Kortastipidkor) Polri Criminal Investigation Agency, Police Inspector General Cahyono Wibowo, said that three other suspects came from the private sector, namely the Director of PT BRN who was also the 10th Vice President’s younger brother and 12 Jusuf Kalla, namely Halim Kalla (HK), Director of PT BRN with the initials RR, as well como director de PT Praba con las iniciales Hyl.

«Primero, este es el sospechoso de FM. Significa que aquí está, él es el director de PLN en ese momento. Luego, desde la propia truth hay un sospechoso HK, RR y también otras partes», dijo, el lunes 6 de octubre de 2025.

Jefe de Kortastipidkor Polri Inspector General Cahyono Wibowo Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Cahyono explicó, surgieron indicaciones de corrupción desde la etapa de planificación y subasta de proyectos. Se sospecha que PLN ha llevado a cabo la permeada con posibles proveedores de PT BRN en orden compañía puede ganar la subasta.

«Desde el comienzo de esta planificación, ha habido una correspondencia. Esto significa que existe un acuerdo para ganar la implementación del trabajo», dijo.

Aunque no cumple con los requisitos administrativos y técnicos, el Comité de Adquisiciones de PLN continúa aprobando el Consorcio KSO Brn-Alton-Ojsec. Incluso antes de que se firmara el contrato, KSO BRN había transferido el proyecto a un tercero con un acuerdo para otorgar una recompensa.

El trabajo de construcción del West Kalimantan PLTU 1 debe completarse de acuerdo con el cronograma, pero hasta que el contrato terminó solo el 57 por ciento, lo que se realizó. El proyecto se extendió hasta 10 veces hasta diciembre de 2018, pero aún no se terminó.

KSO BRN y las empresas de terceros partidos no pueden completar el trabajo. El progreso físico solo alcanza el 85.56 por ciento. De hecho, PT PLN ha pagado alrededor de RP323 mil millones por trabajo civil y US $ 62.4 millones por mecánica-electrical.

Por sus acciones, a los sospechosos fueron acusados ​​en virtud del Párrafo 2 del Artículo 2 (1) y/o el Artículo 3 de la ley Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción, según lo modificado por la ley número 20 de 2001, junto con el artículo 55 párrafo (1) del Código Penal.