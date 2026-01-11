Sabía que tenía que dejar el Man United cuando el técnico despedido tomó dos decisiones importantes.

El Manchester United ha puesto a varios entrenadores al mando desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013 y eso no siempre ha sido una buena noticia para los jugadores.

La llegada de Louis van Gaal al Manchester United propició un verano lleno de cambios (Imagen: Getty Images)

El exdelantero del Manchester United Danny Welbeck regresará a Old Trafford con el Brighton & Hove Albion el próximo domingo. El internacional inglés con 42 partidos internacionales ha sido nombrado en relación con un regreso sorpresa del United en la ventana de transferencia de enero luego de sus impresionantes actuaciones en la costa sur. Esto provocó un debate entre quienes creen que, en primer lugar, United nunca debería haberlo dejado ir.

Welbeck, un chico local y favorito del público, marcó su debut en la Premier League con el United con un gol durante el mandato de Sir Alex Ferguson. Después de adquirir experiencia durante varias cesiones, se integró plenamente en el primer equipo con Ferguson y también marcó nueve goles en liga en sólo 25 apariciones durante la única temporada de David Moyes al mando.

El nombramiento de Louis van Gaal en el verano de 2014 marcó un nuevo capítulo para el club y funcionó mejor para algunos jugadores que para otros. Si bien a algunos de sus colegas les iba bien, Welbeck no tardó mucho en darse cuenta de que su futuro estaba en otra parte.

Welbeck se había sentido frustrado durante el reinado de Moyes y a menudo se veía obligado a jugar en la banda izquierda, donde no sentía que pudiera mostrar sus mejores cualidades. También quedó claro rápidamente que si asumiera un papel de delantero central con Van Gaal, no sería la primera opción del técnico.

Van Gaal no nombró a Welbeck en ninguna de sus tres primeras alineaciones iniciales en la competición. Cuando agosto llegaba a su fin, supuestamente le indicó que el delantero era libre de irse, aunque se olvidó de compartir todos los detalles de sus conversaciones.

«Sé lo que le dije a Danny y Danny sabe exactamente lo que le dije», dijo el gerente en ese momento. “Supongo que Danny Welbeck no dijo nada sobre nuestra conversación y estuvo en esa conversación. [the assistant manager] Ryan Giggs y no lo dice [anything] ni debería serlo, y así debería ser”.

Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha límite, surgió una nueva complicación para Welbeck. El United hizo un movimiento dramático por Radamel Falcao, enviando al delantero a préstamo por una temporada al Mónaco.

El colombiano claramente no fue utilizado como cuarta opción detrás de Wayne Rooney, Robin van Persie y Welbeck. Este último decidió que era el momento adecuado para buscar nuevos pastos y completó un movimiento de £ 16 millones al Arsenal en las últimas brasas de la ventana de transferencia.

Danny Welbeck durante su primera temporada en el Arsenal (Imagen: PA)

«Estos son tiempos emocionantes para mí», dijo Welbeck después de unirse al equipo de Arsene Wenger. «Es fantástico ser parte de este club y es un equipo que siempre he visto en la Premier League. Me había imaginado jugando en este equipo antes. Es realmente emocionante que finalmente esté sucediendo».

Cuando Welbeck se enfrentó por primera vez a su antiguo club en noviembre de 2014, esa temporada ya había marcado más goles que todos los delanteros que quedaban en Old Trafford. Pese a ello, Van Gaal mantuvo la decisión de venderlo durante una rueda de prensa previa al partido.

«Creo que un jugador que juega principalmente en el equipo se desarrolla y seguirá haciéndolo siempre», afirmó Van Gaal. “Aprovecha al máximo jugar todas las semanas.

«Ese era un signo de interrogación en el Manchester United. Es bueno verlo hacer lo que yo pensaba. También podría haber jugado para el Manchester United. Pero decidimos que podía irse y lo aprovechó».

Sin embargo, el compatriota de Van Gaal y ex asistente de Ferguson, René Meulensteen, estaba convencido de que Ferguson nunca habría aprobado la salida de Welbeck. «Si miras hacia atrás en la historia de Sir Alex Ferguson en el Manchester United, siempre estuvimos interesados ​​en traer jugadores jóvenes y darles una oportunidad», dijo Meulensteen.

La etapa de Welbeck en el Arsenal estuvo plagada de lesiones, lo que lo limitó a sólo 126 apariciones en cinco años, aunque todavía tenía algunos momentos que apreciar. Su traslado a Watford en 2019 resultó menos exitoso, ya que los Hornets descendieron de la Premier League y luego lo trasladaron a Brighton después de una temporada en Vicarage Road.

Sin embargo, ha encontrado su mejor forma en la costa sur y la temporada pasada alcanzó cifras dobles por primera vez en una sola temporada de la Premier League. Con ocho goles ya esta temporada, con la liga anotando una vez cada 140 minutos, se habla de un posible regreso al United por primera vez desde 2018 e incluso de una convocatoria a la selección de Inglaterra.

Cuando Welbeck se enfrente a sus antiguos empleadores, sin duda habrá algunos seguidores del United que se preguntarán qué podría haber pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes bajo Van Gaal.