Los vehículos eléctricos destruyen el PAD, el APBD sigue dependiendo del PKB

Bandung, VIVA – La Comisión III del Consejo Representativo del Pueblo Regional de Java Occidental (DPRD) destacó el cambio masivo de la sociedad hacia vehículo eléctrico lo cual se considera que tiene el potencial de erosionar el Ingreso Original Regional (PAD). Porque la estructura del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) de la provincia de Java Occidental sigue siendo muy dependiente de los impuestos convencionales sobre vehículos de motor.

El presidente de la Comisión III del DPRD de Java Occidental, Jajang Rohana, recordó al Gobierno Provincial de Java Occidental que prepare inmediatamente medidas de mitigación del riesgo fiscal tras la tendencia creciente en el uso de vehículos eléctricos.

«La Comisión III del DPRD de Java Occidental tomó nota de la dinámica y los desafíos de la gestión de ingresos regionales en el futuro, uno de los cuales está relacionado con los cambios en los patrones de consumo de vehículos motorizados (de gasolina a eléctricos) de las personas», dijo Jajang Rohana en su declaración en Bandung, el domingo (1/11/2026)

Presidente de la Comisión III de la Provincia de Java Occidental del DPRD, Jajang Rohana Foto : ANTARA/HO República Popular Democrática de Java Occidental

Esto también lo transmitió Jajang al dirigir la visita de trabajo de evaluación del desempeño de 2025 y la discusión del plan de trabajo de 2026 en el Centro Regional de Gestión de Ingresos (P3D) de West Bandung Regency, el viernes (1 de septiembre).

Durante la visita, Jajang dijo que el cambio en el interés público, especialmente en West Bandung Regency, de los vehículos propulsados ​​por petróleo (BBM) a los vehículos eléctricos, especialmente los vehículos de dos ruedas, se había producido de manera bastante significativa.

Según él, sin una estrategia para diversificar nuevas fuentes de ingresos regionales, la tendencia de los vehículos eléctricos tiene el potencial de sacudir la estabilidad de los ingresos regionales. Porque el impuesto sobre vehículos de motor (PKB) sigue siendo la columna vertebral de los ingresos de la provincia de Java Occidental.

«Los ingresos regionales todavía dependen en gran medida del impuesto sobre vehículos de motor (PKB). Por lo tanto, las políticas relacionadas con los vehículos eléctricos deben prepararse de forma gradual y cuidadosa», dijo.

Además, Jajang evaluó que estas condiciones deberían ser la principal variable en la preparación de objetivos de ingresos en la APBD de la provincia de Java Occidental para el año fiscal 2026. Recordó a los gobiernos regionales que no establezcan objetivos que corran el riesgo de no alcanzarse o experimentar déficits.

También pidió a P3D y a la Agencia de Ingresos Regionales de Java Occidental (Bapenda) que fueran más realistas al utilizar los logros de ingresos de 2025 como base para las proyecciones de ingresos del próximo año.

«Los logros hasta finales de 2025 son ciertamente material para una evaluación conjunta. A principios de este año, debemos ser cuidadosos y minuciosos al establecer objetivos, incluidas las discusiones sobre el APBD de 2026, para que los objetivos establecidos sigan siendo realistas y alcanzables», añadió Jajang. (Fuente ANTARA)