Oficialmente, PSSI nombra profesor de física como entrenador asistente de la selección nacional de Indonesia

VIVA – PSSI designado oficialmente César MeylanPhD, CPSS, CSCS, como Asistente de Preparador Físico Equipo Nacional Indonesia. El anuncio se realizó el domingo 11 de enero de 2026.

Lea también: Comienza la nueva era de la selección nacional de Indonesia, John Herdman se presentará oficialmente mañana



César Meylan es conocido como una figura de élite mundial en los campos del rendimiento deportivo y la fuerza y ​​el acondicionamiento. En Selección Nacional de IndonesiaMeylan será el principal artífice del estado de forma, la fuerza y ​​la resistencia física de los jugadores, además de la mano derecha del entrenador Juan Herdman.

Este nombramiento también marca la continuación del dúo letal formado por Meylan y Herdman, que ha sido puesto a prueba durante más de una década en el escenario del fútbol internacional. La colaboración entre los dos ha demostrado ser capaz de producir un equipo con alta intensidad, gran poder de lucha y rendimiento constante.

Lea también: Jugadores de ascendencia indonesia llevan al Fenerbahce a ganar la Supercopa de Turquía 2025



La entrada de César Meylan marca el inicio de una nueva era de desarrollo físico de primer nivel para el equipo de Garuda. El enfoque que aporta prioriza la ciencia moderna, el análisis de datos y la integración médica integral, una fórmula que ha sido la base del éxito de los equipos de élite del mundo.

Como un científico deportivo con clase olímpicoMeylan tiene un Doctorado (PhD) en Fuerza y ​​Acondicionamiento de la Universidad AUT, Nueva Zelanda. Su experiencia incluye gestión de carga de entrenamiento, prevención de lesiones, recuperación de atletas y optimización del rendimiento para que los jugadores puedan desempeñarse consistentemente al más alto nivel de competencia.

Lea también: Ya Viene, John Herdman Trae Asistente De Nivel Mundial Para La Selección Nacional De Indonesia



La reputación de Meylan es reconocida mundialmente. En 2021, fue nombrado Científico Deportivo del Año de Canadá, un prestigioso premio para figuras que se considera que han tenido un gran impacto en el desarrollo del rendimiento de los atletas de élite.

Antes de llegar a Indonesia, Meylan se desempeñó como Director de Rendimiento en Toronto FC. También desempeña un papel estratégico en Canada Soccer como Director de Salud y Rendimiento Atlético y Jefe de Rendimiento Atlético, supervisando el rendimiento de los atletas desde el nivel de la liga profesional hasta los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA.

La estrecha colaboración de Meylan y Herdman ha dado como resultado logros históricos. Estos incluyen medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Río 2016 con la Selección Nacional Femenina de Canadá, tres apariciones en la Copa Mundial Femenina de la FIFA y lograr que la Selección Nacional Masculina de Canadá se clasifique para la Copa Mundial de la FIFA 2022 después de una larga espera de décadas.

En la filosofía de entrenamiento de John Herdman, el papel de Meylan es crucial. Tiene la tarea de alinear la identidad táctica con la preparación física de los jugadores, asegurando que cada estrategia pueda ejecutarse de manera óptima en el campo. Meylan es conocido por ser capaz de construir un entorno de alto rendimiento que enfatiza la disciplina, la inclusión y la mejora continua.