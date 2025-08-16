El niño de 7 años cae en el drenaje en el área de bienvenida de Delhi, Ops de rescate en







Según los informes, un niño de 7 años cayó en un drenar En el área de bienvenida de Delhi el viernes mientras intentaba atrapar una cometa, dijo la policía.

«Por la noche, se recibió información en PS bienvenida con respecto a un niño que cayó en un desagüe. Al llegar al lugar, es decir, el desagüe cerca del mercado de Lakdi Puliya, y realizando una investigación, el equipo de la policía se enteró de que un niño de 7 años había caído accidentalmente en el desagüe mientras intentaba atrapar una cometa», dijo la policía en una declaración.

La Autoridad de Gestión de Desastres de Delhi DDMA fue informado, y se inició una operación de búsqueda y rescate. Sin embargo, debido a la oscuridad, la operación fue suspendida y se reanudará mañana por la mañana, dijo la policía, y agregó que se está realizando una mayor investigación.

Se esperan más detalles.

A principios de julio, un niño de dos años y medio murió después de caer en una alcantarilla abierta en la subdivisión de Narela en el norte de Delhi. Según la policía, el incidente tuvo lugar cerca de la aldea de Khera Khurd, y el cuerpo del niño fue recuperado y enviado por una autopsia.

En otro incidente, un niño de 8 años cayó en una alcantarilla en el área de la colonia de defensa de Delhi. Policía El personal llegó a la ubicación. La tapa de alcantarillado estaba cubierta de madera contrachapada, que se rompió cuando el niño pisó la pisada. Fue rescatado con la ayuda de los lugareños y no sufrió heridas, dijo la policía.

