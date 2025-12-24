Fondos para atletas discapacitados presuntamente utilizados indebidamente, Verrell Bramasta solicita aplicación de la ley y protección

Bekasi, VIVA – Miembro de la Comisión X de la RPD de RI, Verrrell BramastaVolvió a expresar su compromiso de luchar por los derechos y la dignidad de los deportistas con discapacidad. Esta declaración se vio reforzada tras la aparición de acusaciones de corrupción en los fondos para atletas discapacitados dentro del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia (NPCI) regional, que recientemente llamaron la atención pública. Se cree que los fondos que deberían haberse utilizado en beneficio de los atletas fluyeron fuera del sector deportivo.

Este tema no es nada nuevo para Verrell Bramasta. Mucho antes de que se discutiera ampliamente la supuesta corrupción, había recibido varias audiencias directas de deportistas con discapacidad. Se produjo una reunión importante cuando dialogó con 15 atletas destacados de los SEA Games y atletas discapacitados de NPCI Bekasi Regency. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Durante el encuentro, los deportistas explicaron una serie de cuestiones cruciales. Se quejaron de retrasos en los salarios y dietas, de un mecanismo de descenso que se consideraba injusto e incluso despidos unilaterales después de que los deportistas expresaran sus aspiraciones.

Verrell reveló que durante la audiencia, hasta 22 atletas discapacitados del NPCI de Bekasi Regency incluso pidieron protección al Ministerio de Juventud y Deportes (Kemenpora) a través de él como representante del pueblo.

«El Estado no debe hacer la vista gorda. Los deportistas con discapacidad no son ciudadanos de segunda clase. Tienen derecho a la protección, la justicia y el respeto», afirmó entonces Verrell.

Verrrell llevó el tema de los deportistas discapacitados al foro oficial del estado. En la Comisión de RI de la RPD

Según Verrell, el gobierno también debe prestar una atención equilibrada a los deportes que no pertenecen al DBON, así como a los atletas con discapacidad. Instó a una evaluación integral sobre la presunta opresión y privación de los derechos de 22 atletas discapacitados del NPCI Bekasi Regency en su distrito electoral.

«El Estado debe estar presente no sólo cuando los atletas suben al podio con medallas, sino también cuando se les quitan sus derechos», dijo Verrell en una reunión de la Comisión X con el Menpora Erick Thohir en septiembre de 2025.

En el foro reveló que había decenas de deportistas con discapacidad que no recibían salario ni subsidio de alimentación. Además de expresar sus aspiraciones a través de canales políticos, Verrell también muestra su apoyo directo a los deportistas con discapacidad.