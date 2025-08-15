¡Reveló! Esta es la razón por la que Silfester Matutina no ha sido ejecutado desde 2019

Yakarta, Viva – El ex jefe de la Oficina del Fiscal del Distrito del Sur de Yakarta (Kajari South Yakarta), Anang Supriatna, reveló la razón de no ser ejecutado una sentencia de prisión de casos condenados de supuesta calumnia contra el ex vicepresidente Jusuf Kalla, Silfester Matutina.

Según Anang, en 2019 su partido había tratado de ejecutar la decisión del tribunal, pero el proceso se vio obstaculizado.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna

«En ese momento no fue ejecutado porque se perdió. Entonces, el Pandemi Covid-19. Y mucho menos poner a la gente (a la prisión), que en el interior solo debe emitirse», dijo en Yakarta, el jueves por la noche (8/14).

Anang, que ahora es el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Oficina del Fiscal General dijo que su partido había emitido una orden de ejecución.

«Ya, por favor verifique», dijo.

Afirmó que no había presión política detrás de la demora en la ejecución de Silfester. El sur de Yakarta Kejari también recibió una notificación sobre la revisión legal de la revisión (PK) presentada por el convicto.

«Más tarde, el 20 de agosto habrá (juicio) que PK se haya programado en la corte y el sur de Yakarta Kejari también recibió notificación de la corte», dijo.

Según los datos del Sistema de Información de Búsqueda de casos (SIPP) del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, la solicitud de Silfester PK se presentó el martes 5 de agosto de 2025.

Silfester Matutina, quien también es la presidenta de la solidaridad roja y blanca (Solmet), fue condenado por la supuesta difusión de calumnias contra Jusuf Kalla en 2017

Tribunal de primer nivel sentenciado 1 año en prisión. Sin embargo, en el nivel de casación en 2019, la sentencia se elevó a 1,5 años de prisión. Hasta ahora, la ejecución de la decisión no se ha llevado a cabo. (ENTRE)