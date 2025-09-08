Rio Ferdinand expresa alrededor del error de £ 205 millones del hombre unido como un nombre controla a dos personas

La leyenda Rio Ferdinand, del Manchester United, tenía su control sobre el cual dos transferencias podrían haber cambiado el futuro del club si hubieran contratado los £ 205 millones que se necesitaban en ese momento.

Río Ferdinand ha sugerido que Man United podría vivir en otro mundo si hubieran firmado a Harry Kane y Declan Rice en 2023 (Imagen: Presenta YouTube/Rio Ferdinand)

Río Ferdinand llamó al Manchester United porque no firmó a Harry Kane y Declan Rice cuando ambos jugadores estaban en el mercado. Y el Old Trafford -legend llegó tan lejos que sugirió que Kane Miss de United era «el mayor error» que el club cometió en los tiempos modernos.

Kane, de 32 años, y Rice, de 26 años, completaron las transferencias por aproximadamente la misma tarifa de £ 100 millones en el verano de 2023. Los antiguos lazos con Tottenham para convertirse en miembro del Bayern Munich, mientras que Rice West Ham se fue para unirse al Arsenal.

Ambos jugadores se han convertido en figuras cruciales para sus respectivos equipos, mientras que el Malaise of Man United ha continuado. Pero Ferdinand, de 46 años, ha argumentado que vivirían en una realidad diferente hoy si pudieran haber tenido ambos acuerdos sobre la línea hace dos años.

El Gran de United dio la bienvenida al ex compañero de equipo del United Michael Owen en su podcast de Río Ferdinand y discutió cómo el medio ambiente puede «matar el talento» en su antiguo campo de estampado. Owen, de 45 años, luego planteó el punto de que el Red Devil’s Kane debería haberse dado cuando dejó a Spurs, lo que sugirió a su anfitrión un nombre diferente que el equipo podría haber transformado.

«Ese es el mayor error que creo que han cometido en los últimos 10 años», dijo Ferdinand. «Sí, bueno, creo que si van y pagan el número que traza [wanted]Lo habrían recibido.

«Y si queremos creer eso, creo que si no sucedió debido a unos pocos millones aquí o allá, creo que fue una decisión terrible. Sinceramente, digo, y me han convencido, y Declan Rice y Harry Kane en esa ventana en esa ventana, su esposo ahora tenía en otro lugar.

Kane finalmente terminó su carrera esperando un gran trofeo este año (Imagen: AP)

Kane ha sido un éxito desenfrenado desde que llegó al Bayern por £ 100 millones y finalmente terminó su espera para un gran trofeo a principios de este año cuando ganó la Bundesliga. Está listo como el máximo anotador en la máxima categoría de Alemania en cada una de sus dos temporadas hasta ahora, y también se llama Jugador de la temporada de la Bundesliga para la campaña 2024/25.

El máximo anotador de Inglaterra ha marcado 91 goles en 100 actuaciones para aquellos podridos, así como registrando 28 asistencias. Y ha demostrado que la edad no lo arrastra después de disparar el gol esta temporada y anotó seis veces en solo cuatro viajes para el Bayern.

United estaba fuertemente conectado con el delantero en 2023, el segundo verano de Erik Ten Hag en el club, pero firmó el Rasmus Hojlund mucho menos experimentado. El danés está en préstamo para Napoli, y Ruben Amorim espera que las nuevas sesiones de firma como Benjamin Sesko y Matheus Cunha tengan un mayor impacto por adelantado.

Declan Rice podría haber sido un jugador del Manchester United (Imagen: Carl Recines/Getty Images)

Del mismo modo, United también ha gastado grandes cantidades en las actualizaciones del mediocampo en los últimos años. Mason Mount fue firmado en el verano de 2023 desde Chelsea por £ 55 millones, mientras que Manuel Ugarte costó £ 42.3 millones el próximo verano, pero ninguno de los mundos puso al mundo en el máximo en Old Trafford.

Rice, quien anotó contra United en marzo, se ha convertido en un sólido favorito de los fanáticos con los Emiratos y es un equipo importante en el XI inglés. En medio del mar de talentos creativos o defensivos en la sala de máquinas de Amorim, Rice es exactamente el tipo de mediocampista redondeado Se ha perdido durante años.

Dada la batalla de los Red Devils para goles en las últimas campañas, incluida una histórica temporada calva de la temporada 2024/25, un anotador probado como Kane sin duda sería bienvenido en el equipo actual.