Rupiah se fortaleció en medio de las preocupaciones de Fitch sobre el debilitamiento de la calificación crediticia de RI

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Basado en datos de la tasa de dólares interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en el nivel de Rp 16,438 por jueves 4 de septiembre de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el lunes 8 de septiembre de 2025 hasta el 09.12 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,378 por como un dólar. Esta posición aumentó 54 puntos o 0.33 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,432 por dólar estadounidense.



Ilustración rupiah Foto : pixabay.com/wonderfulbali

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, la agencia de clasificación Calificaciones de fitch Evaluación de, si continúan ocurriendo disturbios en varios puntos, entonces existe el riesgo de debilitar las calificaciones crediticias indonesias porque el crecimiento económico puede debilitarse y el sector financiero está cargado.

«La manifestación acompañada de la violencia puede tener un impacto negativo en el perfil crediticio indonesio, si la condición es hacer que las perspectivas de crecimiento a mediano plazo se debiliten», dijo Ibrahim.

Fitch también destaca, si la tensión sociopolítica continúa aumentando, entonces puede afectar la ampliación del déficit de APBN por encima de las estimaciones. La razón, ingresos estatales limitados.

Las protestas acompañadas de la violencia pueden tener un impacto negativo en el perfil crediticio del país, si esto debilita la posibilidad de un crecimiento a mediano plazo o si el gobierno está tratando de reducir la tensión social al aumentar significativamente el gasto.

El comentario hizo eco de las preocupaciones sobre la tensión de la situación en Indonesia, que ocurrió en medio de las quejas comunitarias sobre las condiciones económicas sombrías, las perspectivas laborales difíciles y los altos costos de vida.

El análisis Fitch está en línea con las calificaciones globales de S&P, lo que explica que la presión económica puede dificultar que el gobierno equilibre la prioridad de las compras, al tiempo que mantiene un déficit fiscal por debajo del límite del 3 por ciento de acuerdo con las disposiciones de la ley.

La tensión social conducirá a desafíos políticos para el presidente Prabowo Subianto, aunque la coalición gobernante tiene la mayoría en el parlamento.

Los disturbios sostenibles pueden ralentizar el crecimiento de Indonesia al reducir la confianza del consumidor y la inversión extranjera, en medio del cambio en la cadena de suministro global y el aumento de las tarifas de importación (EE. UU.).

La disminución de la inversión extranjera directamente también puede hacer que Indonesia dependa de los flujos de cartera más fluctuantes, para financiar el déficit de equilibrio corredor cada vez más ampliado que se proyecta que alcanzará el 1.3 por ciento del PIB en 2025 y 1.7 por ciento al año siguiente. En marzo de 2025, Fitch enfatizó la clasificación de crédito de Indonesia en BBB con perspectivas estables.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado debilitado en el rango de Rp 16,420 – RP 16,470», dijo.