Rupia se debilitó a pesar del balance excedente de la República de Indonesia en julio de 2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Basado en la tasa de dólares de Jakarta Interbank o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,418 por martes 2 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró en 45 puntos desde el tipo de cambio anterior en el nivel de RP 16,463 en el lunes 1 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el miércoles 3 de septiembre de 2025 hasta el 09.08 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de Rp 16,432 por dólar estadounidense. Esta posición debilitó 18 puntos o 0.11 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,414 por dólar estadounidense.

El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, la Agencia Central de Estadísticas (BPS) registró la balanza comercial de Indonesia en Julio de 2025 Un excedente de US $ 4.17 mil millones aumentó en comparación con el excedente en junio de 2025 que ascendió a US $ 4.10 mil millones.

Vistas del Banco Indonesia (BI), el superávit de la balanza comercial en julio de 2025 es positiva para la resiliencia externa de la economía indonesia. Un mayor superávit de balanza comercial en julio de 2025 se obtuvo principalmente del aumento del superávit de balanza comercial no petrolera y de gas.

En el futuro, el Banco Indonesia continuará fortaleciendo la sinergia política con el gobierno y otras autoridades, para aumentar la resiliencia externa y apoyar el crecimiento económico nacional sostenible.

Esto está en línea con exportar No petróleo y gas que aumentaron a US $ 23.81 mil millones. Donde el rendimiento positivo de las exportaciones de no petróleo y gas es principalmente respaldado por las exportaciones basadas en recursos naturales.

Por ejemplo, como combustibles minerales y aceites animales/vegetales y aceites y exportaciones de productos de fabricación, como máquinas y equipos mecánicos y sus piezas, así como hierro y acero.

Según los países de destino, las exportaciones no petroleras y de gas a China, Estados Unidos (EE. UU.) E India siguen siendo los principales contribuyentes a las exportaciones de Indonesia. El déficit de balance comercial de petróleo y gas aumentó a US $ 1.58 mil millones en julio de 2025, lo que está en línea con un aumento en las importaciones de petróleo y gas en medio de una disminución en las exportaciones de petróleo y gas.

«El rupia está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp. 16,400 – Rp. 16,450», dijo.