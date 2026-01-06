‘Por supuesto’: Ole Gunnar Solskjaer se prepara para regresar al Man United tras el despido de Ruben Amorim

Ole Gunnar Solskjaer podría ser el sustituto a corto plazo de Ruben Amorim en el Manchester United tras la marcha del técnico portugués el lunes

Ole Gunnar Solskjaer está interesado en regresar al Manchester United (Imagen: Ahmad Mora/Getty Images)

Ole Gunnar Solskjaer está abierto a regresar con su ‘familia’ en el Manchester United mientras el club busca al sucesor de Ruben Amorim.

Amorim recibió su orden de marcha el lunes después del empate 1-1 contra el Leeds United. El técnico portugués hizo algunas declaraciones directas tras el partido, asegurando que buscaba otros en el club para hacer bien «su trabajo».

Darren Fletcher se hará cargo interinamente contra el Burnley el miércoles. Sin embargo, la puerta podría permanecer abierta para que Solskjaer regrese triunfalmente a su antiguo club.

El noruego confirmó su interés en septiembre de 2024, cuando Erik ten Hag todavía estaba al mando durante una sesión de preguntas y respuestas en el Foro Empresarial de Oslo. El hombre de 52 años dijo: “Como la familia [United] pregunta, yo diría que sí cualquier día de la semana. Me parece mal hablar de trabajos que tienen otras personas ahora, pero por supuesto diría que sí».

Desde entonces, Ten Hag y Amorim han ido y venido sin lograr el mismo éxito en la Premier League que Solskjaer como entrenador.

La ex estrella del United consiguió un segundo puesto en la liga durante la temporada 2020/21, mientras que Ten Hag terminó tercero en 2023 y Amorim cayó al sorprendente puesto 15 el año pasado.

¿Podría Solskjaer volver al banquillo? (Imagen: IAN KINGTON/AFP vía Getty Images)

Sky Sports News informa que Solskjaer todavía está interesado en regresar al club, ya sea de forma provisional por un corto período o hasta el final de la temporada. Sin embargo, no está claro si el United recibirá a la ex estrella con los brazos abiertos.

Solskjaer inicialmente reemplazó a José Mourinho de forma temporal en diciembre de 2018, antes de ser nombrado jefe permanente en marzo de 2019. Finalmente fue despedido en noviembre de 2021 después de una disminución en su desempeño.

Solskjaer tuvo un gran éxito como jugador del United, ganando seis títulos de la Premier League, una serie de copas nacionales y el Triplete continental, incluida la Liga de Campeones.

El noruego fue vinculado recientemente con un traslado al Rangers escocés antes de que Danny Rohl fuera nombrado en octubre. Hablando en el podcast Stick to Football sobre su regreso a la dirección, Solskjaer dijo: “Disfruto dándoles fe a los jugadores y al personal, creyendo en sí mismos, dándoles confianza, pero, por supuesto, los resultados lo hacen más fácil.

‘No, no he hablado con ellos [Rangers] pero yo personalmente no, llaman a mi agente o llama mi agente, bueno es mi mejor amigo. Mantengo la mente abierta, no es que esté desesperado por volver, pero Inglaterra, me gusta vivir aquí, eso creo.

«Mis hijos me preguntan desde la mitad de la tabla y arriba, pero soy un hombre de fútbol. ¿Es Noruega? ¿Suecia? Se trata de trabajar con la gente. Cuando jugaba a Football Manager y Championship Manager me gustaba desafiar las probabilidades».